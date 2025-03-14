顧立雄：未改變初衷、重新打造公平審判的軍審制度

總統賴清德昨指示恢復軍事審判制度，並要求國防部進行完整配套措施及社會溝通。國防部長顧立雄今（14）強調，自己的初衷沒有任何改變。（資料照）

2025/03/14 10:16

〔記者方瑋立／台北報導〕總統賴清德昨指示恢復軍事審判制度，並要求國防部進行完整配套措施及社會溝通。國防部長顧立雄今（14）強調，自己的初衷沒有任何改變，重新打造全新的軍審制度，就是符合正當法律程序、公平審判原則，可以兼顧人權保障、發現真實、維護軍紀的新管理制度，揮別過去軍審不被人信任的歷史。

顧立雄今天赴立院備詢前受訪表示，「我的初衷必沒有任何的改變」，因為過去軍事審判制度確實有不被信任的歷史存在。他重申，與其說現在是恢復軍事審判，不如說是要重新打造符合正當法律程序、公平審判原則的全新的軍事審判制度。

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顧立雄說，這也是為何國防部提出全盤檢討、修正「軍事審判法」、「軍法官人事條例」、「軍事法院組織法」及「軍事檢察署組織法」等相關法律，就是要揮別過去那一段不被人信任的軍事審判歷史，重新建構符合兼顧人權、發現真實，以及維護軍紀的軍事審判制度。

顧立雄指出，2014年當時其實「軍審法」仍維持戰時現役軍人須受軍審的規定，但至今11年間，國軍沒有從事任何軍事審判的工作，相關人才、制度或強化軍事審判的作為，乃至於軍法官身份保障等全數缺乏，若一旦由平轉戰，國防部也不可能憑空生出一個審判制度，所以應該平時就適度維護，重新打造一個合乎「公平法院」設計的軍事審判制度，才能因應平轉戰。

至於未來人事派任將由誰決定？顧立雄回應，過去因為沒有將軍法官的身分保障以及法院的組織獨立提升至法律位階，這次提出修法後，最後當然會有一個多元甄選管道，最重要的是軍法官人事不會受外部，包括國防部本身的干涉，維持審判獨立性。

另外，針對在野黨聲稱恢復軍審是「戰時」作為，顧立雄說，國防部唯一的中心任務就是做好備戰工作，「不然存在的價值是什麼？」，他強調，並不認為做好平戰轉換工作就是「瀕臨戰爭」，全盤修正軍事審判制度也是做好平戰轉換，與其他所有演訓一樣，都是國防部應該要做的事情，不會因為說做好這些工作就是瀕臨戰爭。

媒體詢問恢復軍審已準備多久，顧立雄說，據他所知涉及軍審的部分，隨時都就法律制度在進行相關研究。

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