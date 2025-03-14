罷免王鴻薇連署熱烈 溫朗東：鴻色的薔薇在人民的憤怒下枯萎

「山除薇害」罷免第二階段昨晚起動，民眾相當踴躍填寫，團隊估算至少破千份。（資料照）

2025/03/14 11:48

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全台大罷免行動遍地開花，13日雙北大罷免11個團體正式進入第二階段連署，要在60天內達成該區選舉人數10%門檻，罷免國民黨立委王鴻薇團體「山除薇害」昨晚於台北好好看綠美化公園宣示第二階段開跑，團隊表示，昨晚民眾連署非常踴躍，份數可以破千。對此名嘴溫朗東表示，王鴻薇業力引爆了！鴻色的薔薇，在人民的憤怒下枯萎。

昨日雙北大罷免11個團體正式進入第二階段連署，罷免王鴻薇團體「山除薇害」的連署站也於傍晚開啟，現場聚集大量民眾排隊要簽署連署書；政治工作者周軒表示，罷免王鴻薇的「外太空連署站」非常成功，據說空白連署書用到不夠用，還跑去旁邊的便利商店加印了兩次。

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溫朗東在臉書PO文表示，王鴻薇業力引爆了！罷免站一開，人山人海，士氣如虹，志工得要加班因應，這幾天來，王鴻薇展現對農業產銷的無知，沒頭沒腦地罵香蕉太貴，做出傷害蕉農的言論；又聲援主張武統的中配亞亞，不倫不類的罵沈伯洋受美國援助，也不想想國民黨領了多少美援，美援宿舍群還在她的選區。

溫朗東續指，王鴻薇最根本的問題是，她不僅親中，還不知道怎麼監督政府，只能無的放矢。她16年的議員生涯，沒有好好監督市長郝龍斌、柯文哲，靠罵民進黨博取深藍支持。現在她慌了，想要從刪凍總預算的焦點轉移到農業議題，卻連北農都打臉她，說香蕉貴是颱風影響，並非哄抬。

溫朗東直言，鴻色的薔薇，在人民的憤怒下枯萎。

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