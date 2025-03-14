賴政府要恢復軍事審判 國民黨：可能想要學尹錫悅搞戒嚴

國民黨立委許宇甄。（資料照，許宇甄辦公室提供）

2025/03/14 10:08

〔記者施曉光／台北報導〕針對賴清德總統昨日宣布因應中國對國軍的滲透及間諜活動威脅，將全面檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度，國民黨組發會主委許宇甄今日質疑賴政府，可能想要學習南韓總統尹錫悅政府搞戒嚴，所以要先恢復軍法，她奉勸賴清德不要昨是今非，要好好傾聽民意。

許宇甄指出，賴清德可能是為了減輕行政院長卓榮泰5度提出覆議、5度失敗，已經從「AI內閣」變成「覆議內閣」的壓力，但她希望賴清德不要忘記2019年4月當時的高雄市長韓國瑜曾經提出恢復軍事審判制度，但賴清德與顧立雄都持反對立場，她感嘆歷史就像照妖鏡。

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國民黨發言人楊智伃則說，過去民進黨主張廢除軍法，走上街頭，就是為了選票，現在又要恢復軍法，則是為了鞏固威權，只能把不同的時空背景當成咒語，昨是今非，想要用國安取代人權，現在就是「麥卡錫主義」復闢的現在進行式。

對於外界質疑藍營立委也提案要修正軍事審判法，楊智伃則辯解，國民黨立委確實在去年主張修正軍事審判法第34條，但那是「理性的國安」、「理性的修正」，不是像賴清德為了鞏固權力，製造內部對立，濫用國安，限制人民自由。

有關政治工作者周軒爆料指出，罷免國民黨立委王鴻薇的公民團體昨日原本邀請一位蕉農說明王鴻薇指控香蕉太貴，卻突然接到電話被要求不可以上台，背後疑似受到農會系統的壓力，對此，許宇甄回應表示，周軒的爆料經常是烏龍爆料，不需要理會。

楊智伃說，農產失衡的責任在農業部，立委基於監督角色，本來就有權利提出疑問，何況香蕉產業失衡、價格飆漲也是事實，不該應成為立委被罷免的理由。

此外，針對大罷免連署事宜，許宇甄表示，罷綠團體在第一階段連署審查遭到中選會的刁難，國民黨會支持公民團體補件，第二階段連署要跨過10%門檻，國民黨也會全力協助公民團體完成，未來全台百場以上的政策說明會現場也將安排連署活動。

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