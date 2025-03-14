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    首頁　>　政治

    民進黨政策宣講陸空戰齊發 卓揆：有必要向人民進一步說明

    行政院長卓榮泰今赴立法院進行施政總質詢，會前接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

    行政院長卓榮泰今赴立法院進行施政總質詢，會前接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

    2025/03/14 09:45

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院12日否決「114年度中央政府總預算案」覆議案、「財政收支劃分法修正案」覆議案，民進黨將舉辦政策宣講會。行政院長卓榮泰今（14）日表示，因為在覆議的過程中，他發覺有部分立委對於相關說明好像聽得不是很清楚，因此有必要向全國人民做更進一步清楚說明。「我們是應邀出席，公私會清楚區分。」

    卓榮泰今率部會首長赴立法院進行施政總質詢，會前接受媒體聯訪，針對民進黨將規劃8場政策宣講會做出回應。

    卓榮泰表示，因為在前兩天關於總預算、財劃法的覆議過程中，他發覺很多對部分立委的說明，立委好像無法完全理解，包括主計長陳淑姿所說的，很關鍵從過去演進至今的中央政府的財劃法，好像立委聽得不是很清楚，因此他認為有必要向全國人民做進一步清楚說明，他更期待國人清楚中央各部會推行的政策、政務及行政院在預算執行的用心。

    「我們是受邀，由主辦單位邀請我們去。」卓榮泰說，任何主辦單位如果時間上允許，有類似的活動，我們也可以應邀參加。他也強調，公私會區分清楚，一切按照規定辦理，絕不會在私的活動用到公務的公帑和行程。

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