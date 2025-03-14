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    賴清德宣布恢復軍審 沈伯洋分析細節：藍白有沒有想討論還是只想政治操作？

    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    2025/03/14 10:05

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國滲透國軍頻傳，總統賴清德昨宣布將恢復軍事審判制度，引發熱議。對此，民進黨立委沈伯洋表示，若要回歸軍審，就要確保專業、審檢分立、獨立性等問題被解決，立法就是那麼多細節，不知道藍白的同事們有沒有想要討論，還是只想要政治操作。

    沈伯洋在臉書PO文表示，他對於恢復軍事審判有幾個看法， 大方向為專業的事情，由專業法庭處理。問題是，軍事法庭是否夠專業？除了專業存疑之外，還要考慮，過去批判軍審的問題，例如審檢不分、獨立性不足等等，因此若要回歸軍審，就要確保專業、審檢分立、獨立性等問題被解決。這是立法細節問題，也是立法院的責任。大方向有，但問題是要把過去詬病的事情解決，否則沒有意義。

    沈伯洋指出，但或許有一個更快的方法，就是國安法庭，在一般法院用法制重構新國安法庭的範圍（不是只有軍事，也不是單單專股），那麼就只需要解決專業問題，這也可以順便解決共犯問題。尤其在現在，「中間人」可能比最後的那個軍人影響還大，中間人常常才是最大的「滲透粽子頭」。

    沈伯洋直言，他對於平戰轉換有不同想法。尤其是灰色地帶作戰之下，他反而傾向不要平時戰時的分類應該被挑戰，立法就是那麼多細節，不知道藍白的同事們有沒有想要討論，還是只想要政治操作。

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