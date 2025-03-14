國民黨20日起2個月巡迴全台辦政策說明會 訴求政府還錢於民

國民黨立委葛如鈞（左起）、許宇甄、羅智強及發言人楊智伃等，14日在黨中央舉行「還錢於民！拿回人民被偷走的錢！全台政策說明會啟動！」記者會，宣布將啟動全台政策說明會。（記者劉信德攝）

2025/03/14 09:39

〔記者施曉光／台北報導〕因應大罷免朝野攻防，國民黨今日上午召開「還錢於民！拿回人民被偷走的錢！全台政策說明會啟動！」記者會，宣布從本月20日開始到5月20日，將在全台各地舉辦上百場以上的政策說明會，所有藍營的黨公職人員都會參與投入，而且會視需求滾動式增加場次，說明會的主軸就是還錢於民，要告訴民眾大家的錢被偷走很久了，國民黨會守護全民資產，幫忙大家拿回來。

國民黨組發會主委許宇甄指出，民進黨政府從2020年到2024年總共超徵了1兆8707億，光是去年就超收5283億元，民進黨政府說超徵稅收要拿來還債，但直到2023年不過只還了3900多億的國債，絕大多數不知道被拿到那裡去了，「可能給『綠友友』，或拿去揮霍了。」

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許宇甄表示，民進黨政府超徵的稅收，真正拿去還債的比例不到3成，這次國民黨主張全民普發現金1萬元，只會用到2300多億元，剩下的錢可以拿來做長照、社福，過去前總統蔡英文執政時代就普發過現金，而且各種民調也顯示有6、7成民意支持普發現金1萬元，甚至還民調顯示9成的支持度。

她還說，財政劃支劃分法修正後，可以有3753億、大約9%的稅收還給地方政府，地方政府最了解民眾的需求，在未來的政策說明會上，國民黨也會向大家做說明，並報告將在本會期立法院推動的民生法案。

國民黨KMT STUDIO召集人葛如鈞指出，除了全台政策說明會外，這次國民黨也要號召年青團隊，包括發言人團隊、青年團、青工會以及全國青年夥伴，在KMT STUDIO之下非常壯盛的陣容，大家會一起走上街頭，把真相說給全台灣的人民聽，會透過每週2場或3場的街講，走入街頭、走向路口、走進市場與夜市，要驅逐民進黨的傲慢，捍衛中華民國的民主自由。

國民黨發言人楊智伃則表示，除了政策說明會，國民黨也要透過各種音樂、視覺，給大家不同的氣氛與感受，她並首度公開其中一支以AI生成的歌曲，其中歌詞內容為「錢還來！錢還來！民進黨錢還來！」此外，國民黨還將上架闢謠網站，將蒐集各地的造謠言論，傳播真相。

她還說，過去政府多買的雞蛋，浪費的疫苗，民眾白花的電費，以及該漲的薪水到那裡去了？「大家要一起拿回被偷走的納稅錢。」

立法院國民黨團首席副書記長羅智強則說，民進黨要開始拼鬥爭、大罷免的豪華政府宣講，拿納稅人的錢來搞大罷免，宣揚鬥爭信念，對於國民黨來說，只能用草根、草鞋這種最庶民的方式與人民站在一起，現在民眾最期待就是普發現金1萬元，他呼籲民眾要跟上國民黨的腳步，才能實現人民期待。

國民黨立委葛如鈞（左起）、許宇甄、羅智強等，14日在黨中央舉行「還錢於民！拿回人民被偷走的錢！全台政策說明會啟動！」記者會，宣布將啟動全台政策說明會。（記者劉信德攝）

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