為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    批柯文哲頻繁政治操作干預司法 吳靜怡：接下來面臨101場火盃考驗

    吳靜怡發文指出，柯文哲頻繁透過支持者以政治操作干預司法，這不僅是司法的考驗，也是對民眾黨的挑戰，她表示接下來預估將有101場火盃考驗（101次庭期），並指「這場司法攻防，將決定柯文哲與民眾黨的政治未來」。（資料照）

    吳靜怡發文指出，柯文哲頻繁透過支持者以政治操作干預司法，這不僅是司法的考驗，也是對民眾黨的挑戰，她表示接下來預估將有101場火盃考驗（101次庭期），並指「這場司法攻防，將決定柯文哲與民眾黨的政治未來」。（資料照）

    2025/03/14 10:23

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕前民眾黨主席柯文哲涉貪遭起訴羈押禁見，日前他出席父親柯承發的告別式，在念追思文時控訴「司法羅織罪名」，其妻陳佩琪更哭喊「司法迫害」。對此媒體人吳靜怡發文指出，柯文哲頻繁透過支持者以政治操作干預司法，這不僅是司法的考驗，也是對民眾黨的挑戰，她表示接下來預估將有101場火盃考驗（101次庭期），並指「這場司法攻防，將決定柯文哲與民眾黨的政治未來」。

    吳靜怡在臉書發文指出，柯文哲頻繁透過民眾黨動員支持者，以政治操作干預司法，法院則採取「速審速結」策略，以高頻率開庭推動案件審理，使審判進度遠快於一般案件。

    吳靜怡表示，這不僅是司法的考驗，也是對民眾黨的挑戰，他們是否能在如此快節奏的審理過程中，持續製造「司法不公」的輿論戰、持續賣弄柯文哲支持者來情勒司法？

    吳靜怡也列出接下來的審理時程安排，包含3月20日將首次提訊柯文哲，4月15日準備程序結束，5月6日正式審理開始， 11月27日預計審結。至於開庭頻率則是每週二、四全天，總計101次庭期。

    吳靜怡指出，如果案件審理順利推進，並於年底前結案，一旦柯文哲成功交保，他將試圖重掌話語權，影響政壇布局，甚至可能對2026年地方選舉及2028年總統選舉產生重大影響，「這場司法攻防，將決定柯文哲與民眾黨的政治未來」。

    吳靜怡也提到，大罷免浪潮，第三階段會在夏季，國民黨即將得到人民審判，而柯文哲，大約在冬季，必得司法正義審判的一槌，她並指「柯文哲案不只一案，恐怕是一案又一案」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播