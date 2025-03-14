批柯文哲頻繁政治操作干預司法 吳靜怡：接下來面臨101場火盃考驗

吳靜怡發文指出，柯文哲頻繁透過支持者以政治操作干預司法，這不僅是司法的考驗，也是對民眾黨的挑戰，她表示接下來預估將有101場火盃考驗（101次庭期），並指「這場司法攻防，將決定柯文哲與民眾黨的政治未來」。（資料照）

2025/03/14 10:23

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前民眾黨主席柯文哲涉貪遭起訴羈押禁見，日前他出席父親柯承發的告別式，在念追思文時控訴「司法羅織罪名」，其妻陳佩琪更哭喊「司法迫害」。對此媒體人吳靜怡發文指出，柯文哲頻繁透過支持者以政治操作干預司法，這不僅是司法的考驗，也是對民眾黨的挑戰，她表示接下來預估將有101場火盃考驗（101次庭期），並指「這場司法攻防，將決定柯文哲與民眾黨的政治未來」。

吳靜怡在臉書發文指出，柯文哲頻繁透過民眾黨動員支持者，以政治操作干預司法，法院則採取「速審速結」策略，以高頻率開庭推動案件審理，使審判進度遠快於一般案件。

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吳靜怡表示，這不僅是司法的考驗，也是對民眾黨的挑戰，他們是否能在如此快節奏的審理過程中，持續製造「司法不公」的輿論戰、持續賣弄柯文哲支持者來情勒司法？

吳靜怡也列出接下來的審理時程安排，包含3月20日將首次提訊柯文哲，4月15日準備程序結束，5月6日正式審理開始， 11月27日預計審結。至於開庭頻率則是每週二、四全天，總計101次庭期。

吳靜怡指出，如果案件審理順利推進，並於年底前結案，一旦柯文哲成功交保，他將試圖重掌話語權，影響政壇布局，甚至可能對2026年地方選舉及2028年總統選舉產生重大影響，「這場司法攻防，將決定柯文哲與民眾黨的政治未來」。

吳靜怡也提到，大罷免浪潮，第三階段會在夏季，國民黨即將得到人民審判，而柯文哲，大約在冬季，必得司法正義審判的一槌，她並指「柯文哲案不只一案，恐怕是一案又一案」。

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