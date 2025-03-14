批黃子佼大量持有兒少性影像卻輕判 黃智賢諷：誰理被害人？

黃智賢質疑，黃子佼犯罪時程長達近10年，持有2259個性影像中，起碼查出41名未成年受害者，在審理期間黃子佼還否認犯案、無悔改之意，但目前卻被輕判有期徒刑8個月，併科新台幣10萬元。（資料照）

2025/03/14 09:30

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕黃子佼涉購買並持有兒少性影像被判刑，遭外界強烈抨擊，對於他是否會復出演藝圈近日也引發熱議。資深媒體人黃智賢對此發文質疑「問題是黃子佼判很輕」，並指黃子佼的犯罪時程長達近10年，持有2259個性影像中，起碼查出41名未成年受害者，在審理期間黃子佼還否認犯案、無悔改之意，但目前被判有期徒刑8個月，併科新台幣10萬元，她為此也諷刺「在台灣，犯罪成本太低」、「很多大咖會保護你，給你更豐盛的飯吃。被害人，就被害好了。誰理他？」

黃智賢在臉書發文指出，黃子佼跟孟耿如一家歡樂出遊的照片，引爆社會炸鍋。孟耿如為此道歉，但也有演藝圈大哥級表示「也要留給人家一口飯吃」。她認為社會的意難平，在於整個事件的邪惡本質，對社會的巨大傷害，跟司法上完全不對等的懲罰，並直言「問題是黃子佼判很輕」、「太詭異了」。

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黃智賢指出，黃子佼到底犯了什麼罪？最先是起源於有女性到警局報案。女子控訴當年拍攝「春夢攝影展」時，被黃子佼強迫發生不正當關係，同時還聽到快門聲。隨後又有數位女性公開，也有類似被侵害的遭遇。黃子佼也發布影片，自己「類承認」犯罪，還爆了演藝圈黑料。

在檢警偵辦後，在黃子佼處，則是又查獲了大量兒少色性影片。根據檢警調查，黃子佼從2014年2月12日起，註冊成為「創意私房」網路論壇會員後，陸續購買兒童及少年的性影像。還一步步升等為高級會員。

黃智賢強調，黃子佼的犯罪時程，長達近10年。根據檢警查到，黃子佼總共持有2259個兒少性影像，並且有清楚的購買紀錄。黃智賢直言「2259個兒少性影像，那是不是2259個兒童跟少年？無辜的，受到殘忍殤害的2259個兒童少年」。

黃智賢也指出，經調查「創意私房」會員，包括各種無法想像的高社經地位男性。牽涉的案情，到現在還沒有完全查清楚。龐大的洗錢金流，仍在追查。幕後真正的經營者，還沒有落網。

黃智賢也引述媒體報導指出，創意私房會員分等級，要想提升等級，購買更多兒少性視頻，必須自己也拍攝類似影像上傳，以取得會員等級升等。對此她也質疑「所以，黃子佼有沒有上傳自己拍的兒少或成年性影像？」

黃智賢質疑，去年4月黃子佼居然被地檢署輕縱，給了黃子佼緩起訴2年處分，只要向國庫交120萬元，再寫個悔過書，就輕鬆過關，連牢都不用坐。強制猥褻多人的部分，則是不起訴處分。對此她砲轟「這麼難看的縱放，讓社會炸鍋。於是檢方重新偵查。這次，檢方總算提起公訴了」。

黃智賢指出，黃子佼因為持有兒童、少年性影像，被依兒童及少年性剝削防制條例起訴。黃子佼持有2259個性影像中，起碼查出有41名未成年受害者。遭拍攝性影像時，年齡介於10至17歲，分別就讀國小、國中、高中。受害人如此多，而且黃子佼在審理期間，否認犯案、無悔改之意，當然更沒有跟被害人和解。

黃智賢批評，這樣惡劣的犯罪者，但在去年12月3日台北地方法院判決，居然輕判有期徒刑8個月，併科新台幣10萬元，全案仍可上訴。

黃智賢質疑，黃子佼為高級會員，主動積極參與性犯罪。傷害眾多兒童少年，為什麼罪行如此惡劣，獲刑卻是這樣輕？為什麼不是一罪一罰？為什麼黃子佼不是被以一罪一罰判刑，判80個月？或是15年？20年？

黃智賢表示，從地檢署第一次緩起訴，到北院輕判。怎麼感覺，司法對黃子佼，萬分疼惜厚愛。這件事，怎麼看，怎麼怪。

黃智賢也提到，當然官司還沒有定讞。但幾乎沒有機會重判了，現在對黃子佼的懲罰，只剩下社會的公義之心了。所以現在開始測試社會反應。只要社會接受，黃子佼就可以高歌凱旋，回演藝圈賺大錢。

黃智賢批評，「台灣真是鬼島。黃子佼可以回演藝圈，就跟殺人犯、貪污犯、詐騙犯都可以參選，成為政客，擁有權勢一樣。貪汙的前總統，可以裝病保外就醫。涉嫌貪汙的前市長，可以盡享司法優待，高喊司法迫害」。

黃智賢在文末也諷刺，「在台灣，犯罪成本太低，要付出的代價，更是低。犯罪被抓到的比例極低。被抓到，則保證輕判。稍微休息一陣子，事業人生，還會更上一層樓。很多大咖會保護你，給你更豐盛的飯吃。被害人，就被害好了。誰理他？」

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