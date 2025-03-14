台灣國安面臨生死關頭 李忠憲：人民是否願意對抗中國全面滲透？

賴清德總統昨召集國安高層會議，盤點中國5大威脅，提出17項作為因應。（圖：總統府提供）

2025/03/14 09:00

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中共滲透國軍情事頻傳，總統賴清德昨召開國安高層會議，盤點中國五大威脅，強調中國已是我國「境外敵對勢力」。對此成功大學教授李忠憲指出，總統賴清德轉向強硬，是因台灣國安面臨生死關頭。他也提出3個關鍵，強調光是政府強硬還不夠，真正決定台灣命運的，仍然是人民是否願意「當壞人」，是否願意挺身而出對抗中國的全面滲透。

賴清德總統昨召集國安高層會議，盤點中國五大威脅，包括「對國家主權」、「對國軍的滲透及間諜活動」、「混淆國人對國家認同」、「藉兩岸交流對台灣社會統戰滲透」，及藉「融合發展」吸引台商、台青，我國須拿出17項因應作為。總統也強調，中國塑造在台「治理」假象，已是我國「境外敵對勢力」，政府將嚴格限制具統戰背景的中國人士來台、落實赴中交流揭露等應對。

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成大教授李忠憲在臉書發文指出，針對總統賴清德昨天宣示的國家安全作為，許多人都認為沙包黨總算強硬起來了。不過在不到一年以前，針對藝人舔中的事情，賴清德總統還在幫他們緩頰，不到一年以後為什麼會有這樣態度的轉變？對於賴清德為何轉向強硬？李忠憲認為關鍵是台灣國安面臨生死關頭。

李忠憲指出，台灣全面被滲透的情形已經有一段時間，中國國民黨全黨被中國共產黨控制的情況越來越嚴重，這個黨已經沒有人在乎大多數台灣人民的想法。他更直言「立法院已經成為中國共產黨併吞台灣的灘頭堡，許多平常不搞政治的人，就像我們這些電機資訊領域的老師在反服貿、反紫光遇到的情況一樣，感覺到國家的危險，不站出來，台灣將來完蛋以後一定會後悔」。

李忠憲表示，中國一直說要用武力併吞台灣，中國的戰鬥機不斷地穿越台灣海峽，用舉國之力發動訊息戰爭影響台灣的民主，經常用網路特種部隊駭進台灣的系統，用漁船割掉台灣對外的海纜，這種超限戰早就是台灣的日常。

對於為何賴清德總統一年前跟現在的態度差那麼多？李忠憲也提出3個關鍵，包含「中國的情況持續威脅無力併吞台灣，這一點是沒有改變，但時間的壓力在習近平年紀大以後越加緊迫」、「連台灣民眾黨都成為中國共產黨的側翼，連黃國昌都扮演要毁滅台灣的極先鋒。立法院這一年來的種種作為不只激發出青鳥運動，連很多深藍的朋友覺得不出來ㄅㄇ（罷免）反共的確是不行，台灣已經快要完蛋」、「美國總統川普的態度，不管是對烏克蘭、歐洲或日本，都要求自己要負國家安全主要的責任，提高國防預算，增加軍事防衛武力」。

李忠憲認為，在這樣國內外局勢情況之下，再不積極改革注重國家安全，台灣很快就要完蛋。他也提到，過去反紫光時很艱難，政府只想當調人開放小額入股，不想出來當壞人，且中國當時的經濟是最巔峰的時候，而愛錢、沒有台灣心的商人、媒體人、中國御用學者和所謂的分析師，唱和紫光的趙偉國，如果沒有人出來當壞人，就沒有辦法阻擋台灣快速被中國併吞的命運。

李忠憲也指出，如果大家都只會抱怨不想行動、也不願當壞人，台灣就會完蛋。有些藝人可能也和企業界的大老闆一樣，已經怨恨沙包黨政府很久了！他也強調「跟丟垃圾的那個廣告一樣，只會抱怨、不行動置身事外，沒有辦法解決任何問題」。

李忠憲也直言，歷史告訴我們，光是政府強硬還不夠，真正決定台灣命運的，仍然是人民是否願意「當壞人」，是否願意挺身而出對抗中國的全面滲透。他在文末也指出「反紫光的經驗證明，當年如果沒有人站出來，中國早已控制台灣半導體；而今天的情勢更加危急，若台灣人還抱持事不關己的心態，未來恐怕就沒有機會後悔了」。

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