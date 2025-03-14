罷免王鴻薇連署熱烈 周軒曝蕉農被施壓無法到場演講

罷免立委王鴻薇昨晚啟動二階連署，排隊人潮一度排到一旁巷子。（資料照）

2025/03/14 07:58

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全台大罷免行動遍地開花，昨日起雙北大罷免11個團體正式進入第二階段連署，其中罷免國民黨立委王鴻薇的連署站出現大批排隊簽署人潮，不過政治工作者周軒指出，原本有邀請到一名蕉農要到場演講，卻因遭到施壓無法到場，對此網友也怒轟「連蕉農都要欺負」。

針對香蕉近日價格高漲，國民黨立委王鴻薇日前批評太貴，還稱「像遇到詐騙」。對此北農表示，香蕉飆漲的實際原因主要深受去年10月至11月凱米颱風影響，導致作物生長及產量較低。有蕉農家屬也質疑，王鴻薇的說法根本是將蕉農的尊嚴踩在腳下。

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昨日雙北大罷免11個團體正式進入第二階段連署，罷免王鴻薇團體「山除薇害」的連署站也於傍晚開啟，現場聚集大量民眾排隊要簽署連署書，政治工作者周軒表示，罷免王鴻薇的「外太空連署站」非常成功，據說空白連署書用到不夠用，還跑去旁邊的便利商店加印了兩次。

不過周軒也提到，昨晚有個遺憾的地方，根據罷免志工透露，原本昨天有邀請到一個蕉農到場演講，主題是關於王鴻薇的香蕉故事。但在昨天下午這位蕉農突然接到家裡的電話，說不可以上台，疑似因為農會系統那邊來的壓力，到處在找是誰要今天上台演講，所以這位蕉農就沒上台了。

對此周軒直言「只能說，王鴻薇的香蕉故事，真的很傷吧」。「山除薇害—罷免王鴻薇」小編也留言指出「有些朋友可能有注意到，原訂今天要降臨外太空的香蕉大使在政治惡勢力的欺凌之下，今天無法上台和大家分享心得。僅憑這麼一咪咪線索，他們就能肉搜出這位蕉農的身分，甚至讓對方怕到不敢上台露面，這就是我們所說的『人人都是阿美』。KMT到底在怕什麼呢？有什麼不能讓大家知道的呢？請大家一起罷免掉這些還眷戀威權世代的立委，還給我們人人不需擔驚受怕的台灣」。

其他網友也紛紛質疑「太令人生氣了，蕉農還被噤聲」、「那更要用力幫忙宣傳了！也可以請蕉農發表文字，由其他人代唸」、「王鴻薇不只支持霸凌醫護，也霸凌蕉農喔！到底有甚麼事啊？」、「農會系統是雲林張家嗎？」、「連蕉農都要欺負，王鴻薇你不是不怕，為什麼農會系統要幫你」、「只能說蕉農事件不能在生活中高調，只好在網路發光了」。

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