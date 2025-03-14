2階連署持續增溫 桃市罷免涂權吉週六、日加開6地收取連署

罷免第2選區立委涂權吉團隊本週六、日在楊梅、大園、觀音區加開6場「快閃連署站」收取連署書。（「全力一擊．罷免涂權吉」團隊提供）

2025/03/14 06:06

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市公民團體發起「光復桃園，六區全罷」罷免國民黨立委第2階段連署進入第2週，志工勤跑各地機動收件，連署熱度持續加溫，罷免第2選區涂權吉團隊因應連署人潮，本週六、日在楊梅、大園、觀音區加開6場「快閃連署站」收取連署書；罷免第6選區邱若華「桃六刪邱」團隊發想出機車宣傳方式，在後座放上看板，雇人騎車宣傳連署站點與機動收件地。

罷免第2選區涂權吉領銜人、「全力一擊．罷免涂權吉」團隊發言人Rick說，許多熱心民眾不僅自行前來簽署，更主動將連署書、傳單帶回社區、鄰里分送，擴大罷免行動，部分民眾親自走訪鄰居收取連署書，再統一送交站點，也有在日本、美國的台灣人，在國外完成簽署後，寄回台灣參與罷免，還有海外支持者專程從國外返台，落地首件事，就是到站點簽署。

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罷免第3選區魯明哲「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊總召、發言人Dora表示，這週六、日於中壢5地機動收取連署書，團隊也建置連署站點每日行事曆，方便民眾隨時查詢團隊收件位置與時間，至於提供空白連署書的友善店家，現新增1處台北市南港區的「書與咖啡&喵甜圈」，戶籍在桃園6區的民眾都能填寫，每週5晚間5點至6點半有志工代收；罷免第6選區邱若華「桃六刪邱」團隊發言人傑米說，團隊另在台北新增4處友善店家，方便北漂民眾連署。

罷免第5選區呂玉玲「罷呂清玲，罷免呂玉玲」團隊志工張先生表示，龍潭區中豐路267號固定連署站因屋主臨時不租，團隊正在尋找中豐路山子頂到南勢一帶、可短租2個月的店面或辦公空間，作連署、造冊之用。

聯合罷免團隊相關連署可上網查詢最新時間地點資訊，或加入「桃汰立委 罷免OUT」罷免團隊LINE官方帳號查詢。

罷免第2選區立委涂權吉團隊本週六、日在楊梅、大園、觀音區加開6場「快閃連署站」收取連署書。（「全力一擊．罷免涂權吉」團隊提供）

罷免第6選區立委邱若華團隊發想出機車宣傳方式，在後座放上看板，雇人騎車宣傳連署站點與機動收件地。（「桃六刪邱」團隊提供）

罷免第6選區立委邱若華團隊在台北新增多處友善店家。（「桃六刪邱」團隊提供）

罷免第3選區魯明哲「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊這週六、日於中壢5地機動收取連署書。（「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊提供）

罷免第3選區立委魯明哲「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊這週六、日於中壢5地機動收取連署書。（「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊提供）

罷免第3選區立委魯明哲「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊新增1處友善店家在台北市南港區的「書與咖啡&喵甜圈」。（「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊提供）

罷免第5選區立委呂玉玲團隊在龍潭區中豐路267號的固定連署站，因屋主臨時不租，團隊正尋找中豐路山子頂到南勢一帶、可短租2個月的店面或辦公空間，作連署、造冊之用。 （罷免呂玉玲團隊提供）

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