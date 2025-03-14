賴清德提17項防中共滲透策略 高市議員張博洋：這樣就對了

賴清德總統宣布17項防中共滲透策略，張博洋喊話這樣就對了。（翻攝張博洋臉書）

2025/03/14 00:31

〔記者王榮祥／高雄報導〕總統賴清德針對中國長期利用台灣民主制度漏洞進行滲透，公佈17項反制策略；台灣基進高市議員張博洋喊話「這樣就對了」，並對「落實各級官員、民代、宗教團體赴中交流需透明化」一案表達強力支持，呼籲地方政府儘速預作準備。

張博洋說，中共統戰擅鑽漏洞，基層村里長成為統戰滲透對象已多年，擔任議員兩年多來多次在市政質詢突顯問題，也進行過「里長赴中需登記」市政提案，希望各界能關注，如今非常樂見總統抗中政策也朝同方向進行。

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張博洋指出，過去中國透過各種進行民間交流名義，不斷滲透台灣，因台灣民主體制的開放性，使得政府難以直接限縮各界的赴中行為，因此他改主張「繞道而行」，若無法禁止，便應建立資訊透明機制，要求村里長、民意代表赴中行程應登記，讓政府掌握相關資訊，防止中國潛在買辦勢力的壯大，並讓從中牟利的旅行業者及「兩岸牽勾仔」有所忌憚。

他表示，先前雖不斷質詢、提案來要求高雄市政府，但地方政府可能因顧慮里長的壓力，未能推動相關規定，但如今連總統都已明確表態，地方政府就應加速跟進，盡快研擬村里長、民意代表赴中登記制度，防止中共對台灣地方基層組織的滲透與影響。

張博洋認為，民代赴中報備登記的規定並非將特定人士視為潛在危害，不是把大家當賊，而是基於中國滲透手法多變、細膩、且在台唱和者的組織龐大的殘酷現實，若不採取適當措施，恐讓具影響力的地方人士成為統戰對象，因此才需要不斷地呼籲地方政府儘速推動相關機制，確保民主制度的健全與國家安全。

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