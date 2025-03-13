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    賴總統提17項策略反制統戰滲透 國台辦跳腳嗆「玩火者必自焚」

    中國國台辦發言人陳斌華。（翻攝直播，資料照）

    中國國台辦發言人陳斌華。（翻攝直播，資料照）

    2025/03/13 23:36

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕為遏阻中共對台統戰滲透，賴清德總統今日提出17項因應策略。中國國台辦發言人陳斌華今晚嗆聲，「玩火者必自焚」，中方絕不為「台獨分裂活動」留下空間，若台獨分裂勢力突破紅線，將不得不採取斷然措施。

    陳斌華聲稱，賴清德今天召開「國安高層會議」並在會後講話中，再度宣揚兩岸互不隸屬的分裂謬論，妄稱台灣是一個主權獨立的民主國家，極力渲染中國威脅，將中國界定為「境外敵對勢力」，並拋出因應五方面威脅的17項策略，台獨立場之頑固、挑釁對抗之猖狂，再度證明其人是「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」。

    陳斌華指出，台灣是全體中國人民的台灣，這是不容置疑的歷史和法理事實，也是不容改變的兩岸現狀。中國解決台灣問題、完成國家統一的意志堅如磐石，絕不允許任何人、任何勢力把台灣從中國分裂出去，也絕不為任何形式的台獨分裂活動留下任何空間。

    陳斌華更說，賴清德在台灣變本加厲製造「綠色恐怖」，打壓台灣政治異己，煽動反中抗中，升高兩岸對立對抗，限阻兩岸交流交往。若台獨分裂勢力敢突破紅線，中方將不得不採取斷然措施，並正告「賴清德當局」，玩火者必自焚，凡是搞台獨分裂的人，結果只能是粉身碎骨；凡是倒行逆施，冒天下之大不韙的行徑，都將自取滅亡。

    賴清德總統稍早提及，數十年來，中國併吞台灣、消滅中華民國的野心，沒有一天改變過，不僅僅持續文攻武嚇，對台灣社會的統戰滲透也愈來愈嚴重。從2005年，中國頒布所謂的「反分裂國家法」，把武力併吞台灣，視為國家任務，到去年6月，更發布所謂的「懲獨22條」，將所有不接受「台灣是中華人民共和國一部分」的所有人，都視為「懲戒」對象，作為傷害台灣人民的藉口。最近更扭曲聯大2758號決議，在在顯示出中國對台灣主權日益迫切的威脅。

    賴清德指出，中國也將兩岸交流視為對台統戰的管道，在台灣內部區隔敵我，分化台灣內部，削弱敵我意識，並意圖架空政府公權力，塑造中國已經在台灣「治理」的假象，藉此擴大對台灣內部的影響力。我們也注意到，中國持續擴大對台灣的融合發展策略，採取各種手段，要求、脅迫台商擴大在中國的投資，利誘台灣青年赴中國發展，且不擇手段覬覦台灣人才、竊取關鍵技術，影響台灣的經濟安全，也大幅升高台灣青年赴中國的風險。

    賴清德強調，這樣的中國，已是我國反滲透法所定義的「境外敵對勢力」。我們沒有選擇，必須採取更積極的作為，這也是我今天召開國安高層會議的目的。是我們該採取相應的防範措施，強化我們的民主韌性與國家安全，保護我們珍視的自由民主和生活方式的時候了。

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