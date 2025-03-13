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    監院以進口蛋過剩彈劾前畜牧司長 陳吉仲不捨抱屈

    前農業部長陳吉仲。（資料照）

    前農業部長陳吉仲。（資料照）

    2025/03/13 22:27

    〔記者楊媛婷／台北報導〕監察院指農業部前畜牧司長張經緯未掌握民間進口雞蛋數量，導致政府專案進口雞蛋剩蛋過多等為由通過彈劾，農業部前部長陳吉仲今（13日）在臉書發文為執行專案進口雞蛋的農業部與畜產會員工、張經緯叫屈，直言監院未考量當時環境、進口實務，認為將讓公務員不敢再投入產銷調節，最後還是消費者與農民受害。

    國內之前因禽流感缺蛋，國內蛋價高漲，農業部啟動短期專案進口雞蛋措施，委託9家貿易商專案進口雞蛋，但也因當時蛋價高，許多蛋商自行3月下單進口雞蛋，總計高達6千萬顆，這些雞蛋最後於5月後陸續到港，與農業部專案進口雞蛋撞期，加上進口蛋頻被抹黑成臭蛋等，最後農業部進口的雞蛋共5429萬顆逾期。

    監察院指規劃專案進口雞蛋措施的張經緯有行政疏失，指張沒有掌握民間進口數量，因此通過彈劾，但有熟悉農產貿易與檢疫實務的人士指出，政府不可能掌握民間下多少訂單，只有當下定的雞蛋到港準備通關才會知道數量，但只要符合檢疫條件，就必須放行，不可能叫民間業者自行退運。

    陳吉仲也為農業部執行相關雞蛋進口專案人員叫屈，他指出2023年時全球H5N1高病原禽流感疫情嚴峻，美日等國都缺蛋、蛋價高漲，國內雞蛋產能也受疫情影響導致不足，最後蛋價高漲、黑市猖獗，為了解決缺蛋問題，加上考量為保護國內蛋農，因此農業部堅持不調降30%關稅，而是改用專案進口雞蛋模式，當時因為要跟全球搶蛋，許多人日夜加班努力調度找到滿足我國檢疫條件的雞蛋，甚至有人在那一個月內忙到頭髮全白，最後也成功消滅黑市價格，讓蛋價回穩，整體政策效益絕對大於成本，他也要為此再度感謝當時所有執行該政策的人。

    陳吉仲表示，進口雞蛋放到過期的主要原因，還是當時政策遭政治炒作、網軍攻擊，才導致進口蛋遭汙名化，讓民眾對進口但缺乏信心、買氣消滅，但這些都並非當時規劃政策時可考量到，也指出監院完全沒有考量當時背景與進口實務專業，還有農業部門受到假消息攻擊影響，就以雞蛋過剩彈劾公務員，恐讓公務員未來不敢再調節產銷，最後受害的還是消費者跟農民。

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