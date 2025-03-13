恢復軍審強化國安 林志潔：「這群人」最需要用國安法處理

陽明交大法律學者林志潔談總統賴清德今天在國安會議提到重新使用軍事審判制，她認為這與一般民眾並無無關，大家不要聽信網路謠言，也非恢復戒嚴。（記者洪美秀翻攝）

2025/03/13 22:36

〔記者洪美秀／新竹報導〕總統賴清德今天在國安會議上提及重新使用軍事審判制度，陽明交大法律學者林志潔表示，這絕非回到戒嚴或傷害軍人的權利，而是希望未來即使在非戰爭時期，現役軍人觸犯陸海空軍刑法中危害國安的犯罪，也應改由軍事審判；她更認為，台灣不少藍白立委也是擔任居間買辦，才是最需要用國家安全法來處理。

林志潔表示，現行的軍事審判法早已和洪仲丘案時的軍事審判法有重大差異，不但在審判的獨立性公正性上有所改革，在軍法官的養成、專業與獨立上，也早已不是過去由國防軍指揮監督的狀況。何況在現行法下，如果在非戰爭時期，這個修改後的軍事審判制度是被凍結的，只有在戰爭時期，現役軍人犯陸海空軍刑法的犯罪，才會使用這個軍事審判制度。

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她認為，今天總統所說的，是希望未來即使在非戰爭時期，現役軍人觸犯陸海空軍刑法中危害國安的犯罪，也應改由軍事審判；至於現役軍人在非戰爭時期觸犯陸海空軍刑法中的非國安犯罪，或觸犯一般刑法犯罪，都還是歸由一般地方法院審判。

如果是非現役軍人，即使是退役軍人，或者一般民眾，不論平時或戰時，都跟陸海空軍刑法無關！也跟軍事審判無關，大家毋須驚慌失措，也不要聽信網路謠言。

對於有號稱法律專家在受訪時說，現役軍人觸犯陸海空軍刑法中危害國家安全的犯罪，若使用軍事審判是萬萬不可，會增加很多冤案，林志潔說，此人應該是沒有搞清楚現行軍事審判制度，也沒有理解總統和國防部的意思所致。

她認為，身為現役軍人，犯陸海空軍刑法危害國家安全犯罪，用軍事審判制度到底有什麼問題，為何因此會增加冤案？且最麻煩的還不是現役軍人，而是退役軍人遭到共軍吸收，或者一般民眾，但甘於擔任敵對勢力的居間買辦，這些可都沒有辦法用陸海空軍刑法或軍事審判來處理。

她認為，台灣不少藍白立委也是擔任居間買辦，還當的不亦樂乎，才是最需要用國家安全法來處理的一群。

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