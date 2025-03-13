中配鼓吹武統 南市議員李宗霖：言論自由須立國安防線

南市議員李宗霖認為，中配網紅散播武統論，台灣不能再以寬容立場對待。（記者洪瑞琴攝）

2025/03/13 20:54

〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於近日中配「網紅亞亞」及華碩錢姓員工事件，台灣基進黨南市議員李宗霖今（13）日受訪表示，若台灣再容忍中國以各種手段滲透，這兩起事件不過是危機升級的序幕，「台灣必須從這一刻起斷然遏止滲透擴張」，言論自由須立國安防線。

李宗霖認為，台灣長期低估反滲透的迫切性，更缺乏魄力推動相關防堵政策，才釀成今日局面。若不及時劃清界線，未來恐將付出難以挽回的沉重代價。

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李宗霖忍不住痛斥說，「敵人潛入家中，竟還自稱家人」，錢女滲透工會限制企業內部媒體頻道，援引中國法條恐嚇高層，暴露中國統戰早已暗中布局，形勢危急。「帶有政治任務的中配膽敢在台灣土地上以中國法條恐嚇我方，我們不能再以寬容立場對待，對敵人手軟就是對自己的傷害。」

李宗霖強調，「言論自由絕對不應該用來扼殺言論自由，更不能淪為敵人危害國安的工具」，多元包容與言論自由必須設下國安防線。他直指，中國多年來利用民主社會的開放性，滲透並削弱民主體制，已成全球性危機，台灣更是首當其衝。

李宗霖表示，國際民主陣營已高度警醒，美國更以雷霆手段封堵漏洞，近期對中強硬法案與行動頻出，台灣為滲透重災區，若不能迅速跟進借鑑、果斷清剿親中勢力，後果堪憂。

據了解，劉姓中配網紅「亞亞」在網路社群散播武統言論，另有1名錢姓中國籍配偶則被爆加入華碩工會後，指控華碩在執行長許先越允許下支持台獨媒體，涉犯中華人民共和國「刑法」分裂國家罪，她們在台誇張言論，引起各界議論撻伐。

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