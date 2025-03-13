藍白批軍審回歸搞戒嚴 吳崢反轟：總與台灣的敵人異口同聲

民進黨發言人吳崢批評，賴總統全力守護台灣，結果在野黨又跳腳，總是和台灣的敵人異口同聲、希望看到台灣陷入混亂。（資料照）

2025/03/13 21:05

〔記者陳政宇／台北報導〕總統賴清德宣布，因應中國對國軍的滲透及間諜活動威脅，將恢復軍事審判制度；藍白同聲質疑「搞戒嚴」。對此，民進黨發言人吳崢反批，賴總統全力守護台灣，結果在野黨又跳腳，總是和台灣的敵人異口同聲、希望看到台灣陷入混亂。

吳崢晚間在臉書發文說，今天賴總統宣布將重建軍事審判，未來現役軍人涉犯叛亂、利敵、洩密、廢弛職務、抗命等罪，將交由軍事法院審判；一般刑事案件，仍由司法機關辦理；之所以有這樣的改革，是因為中國持續針對國軍進行打擊。據統計，2024年的檢調起訴的共諜案件，已經比2021年時成長了三倍；而且共諜案中，高達66%的被起訴者是退役與現役軍人。

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吳崢說，中國處心積慮滲透、破壞國軍戰力，是國人歷歷在目且當下立即的威脅。賴總統全力守護台灣，結果在野黨又跳腳，民眾黨立委張啟楷、馬英九基金會執行長蕭旭岑，兩人不知是約好還是怎樣，不約而同跳出來抹黑賴總統準備要搞戒嚴。

吳崢直言，毫不意外，每當賴總統承擔守護台灣的責任，勇於推動改革來捍衛民主與自由時，藍白一定會跳出來扯後腿。過去這段時間，單單是2024年到現在，國人赴中就有71人遭留置、盤查、關押，去年3位一貫道人士在廣東被抓失聯，到現在還沒放出來。藍白向中國抗議過沒有？沒有。

他指出，中國恣意抓捕台人，羅織罪名的時候，藍白不吭聲。當政府要修法反滲透，藍白就跳腳；中國外交部今天也再嗆「台灣沒有什麼總統」，蕭旭岑出來幫台灣、幫總統、前總統講話了沒有？沒有。

吳崢質疑，台灣如果沒有總統，擔任過總統府副秘書長的蕭旭岑，那幾年到底是在為誰辛苦為誰忙？蕭旭岑怎麼沒有出來回應呢？蕭正忙著和中國一起罵現任總統賴清德。好一個琴瑟和鳴。

吳崢說，這些荒謬言行，國人早就厭煩到不行了，更感到噁心！藍白覺得台灣越亂，對他們越有利，所以他們總是和台灣的敵人異口同聲，藍白心裡想看到的，就是台灣陷入混亂。

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