總統宣布港澳人士來台新增「長期居留」 陸委會：增加觀察期

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

2025/03/13 20:27

〔記者陳鈺馥／台北報導〕總統賴清德今日指示，要防止中國滲透、統戰，對於港澳人士申請來台定居、居留等相關制度，政府將增列長期居留規定。陸委會說明，主要是要增加觀察期，判斷這些移居者有沒有留在台灣的意願。

因應中國混淆台灣民眾對國家認同的威脅，賴清德指出，對中國人士及港澳人士歸化及融入台灣社會，在兼顧台灣社會發展及個人權益下，須有更多國安考量。

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賴清德強調，原籍中國人士申請來台定居，應確實依照我國法律放棄中國戶籍與護照，不能兼具雙重身分。

賴清德更說，有關香港及澳門人士申請來台定居、居留等相關制度，將增列「長期居留」規定，以符合實際需要。

對此，陸委會發言人梁文傑說，對港澳人士的新規定，主要是要增加觀察期。現行規定是港澳人士來台居留一年，就可以申請在台灣定居。但許多申請到台灣定居的人士，後來實際上並沒有在台居住。因此政府需要增加觀察期，判斷這些移居者有沒有留台的真意。

梁文傑表示，這方面的設計尚需要各個機關進一步確定，也請已經在台灣居留、已經在申請中的港澳人士放心，一定會有相應的配套措施，會有一定的信賴保護。

關於要求放棄護照一事，政府機關該如何確認？梁文傑回應，實務上，中國有很多人是沒有去申辦護照，拿護照的人比例不高，要求上繳護照，可能會說沒護照或遺失了，這是比較難管理的部分，但兩岸條例既然有規定，會努力確認。

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