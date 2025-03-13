為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    總統宣布港澳人士來台新增「長期居留」 陸委會：增加觀察期

    陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

    陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

    2025/03/13 20:27

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕總統賴清德今日指示，要防止中國滲透、統戰，對於港澳人士申請來台定居、居留等相關制度，政府將增列長期居留規定。陸委會說明，主要是要增加觀察期，判斷這些移居者有沒有留在台灣的意願。

    因應中國混淆台灣民眾對國家認同的威脅，賴清德指出，對中國人士及港澳人士歸化及融入台灣社會，在兼顧台灣社會發展及個人權益下，須有更多國安考量。

    賴清德強調，原籍中國人士申請來台定居，應確實依照我國法律放棄中國戶籍與護照，不能兼具雙重身分。

    賴清德更說，有關香港及澳門人士申請來台定居、居留等相關制度，將增列「長期居留」規定，以符合實際需要。

    對此，陸委會發言人梁文傑說，對港澳人士的新規定，主要是要增加觀察期。現行規定是港澳人士來台居留一年，就可以申請在台灣定居。但許多申請到台灣定居的人士，後來實際上並沒有在台居住。因此政府需要增加觀察期，判斷這些移居者有沒有留台的真意。

    梁文傑表示，這方面的設計尚需要各個機關進一步確定，也請已經在台灣居留、已經在申請中的港澳人士放心，一定會有相應的配套措施，會有一定的信賴保護。

    關於要求放棄護照一事，政府機關該如何確認？梁文傑回應，實務上，中國有很多人是沒有去申辦護照，拿護照的人比例不高，要求上繳護照，可能會說沒護照或遺失了，這是比較難管理的部分，但兩岸條例既然有規定，會努力確認。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播