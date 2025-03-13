罷免二階正式啟動 「山除薇害」連署人數一晚喊破千

閩南狼替「山除薇害」宣講。（記者甘孟霖攝）

2025/03/13 20:34

〔記者甘孟霖／台北報導〕全台大罷免行動遍地開花，今（13日）起雙北大罷免11個團體正式進入第二階段連署，要在60天內達成該區選舉人數10%門檻，罷免國民黨立委王鴻薇團體「山除薇害」今晚間於台北好好看綠美化公園宣示第二階段開跑，並找來網紅「八炯」、「閩南狼」宣講；此外，活動現場也有南部蕉農家屬，對於王鴻薇日前稱香蕉太貴像遇到詐騙說法非常不滿，批評這根本是將蕉農的尊嚴踩在腳底。團隊也表示，今晚民眾連署非常踴躍，份數可以破千。記者致電王鴻薇，截稿前暫未取得回應。

「山除薇害」連署站下午6點開啟，不過5點多現場就聚集許多民眾，紛紛表態要填連署書，許多民眾都直言應該要罷免親共立委，到了晚間6點多，排隊簽署人潮更是排到一旁巷子去，相當踴躍。「山除薇害」表示，先前第一階段收集約2.3萬份連署書，第二階段門檻約2.7萬份，團隊將目標訂在4.5萬份，希望提前備戰第三階段，之後每天都會有至少2小時的擺攤活動，也會提供空白連署書，讓民眾帶回去簽署。

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一名南部蕉農的家屬受訪表示，王鴻薇日前的說法，根本是將蕉農的尊嚴踩在腳下，香蕉非常容易受氣候影響，冬天產量少，王鴻薇心裡只想著政治攻擊、操弄風向，輕率寫下的文字，對於辛苦的蕉農來說，是多麼心酸和不堪。香蕉價格一斤10元時，蕉農們賣得辛苦、收入微薄，卻從來沒有人感謝付出；香蕉價格高，卻成為王鴻薇口中的詐騙集團，甚至還被質疑是否有人操控市場，所有關心台灣農業的人們，都應該站出來罷免王鴻薇。

「八炯」致詞提及，王鴻薇公開聲援多次拍攝統戰影片的中國配偶劉振亞「亞亞」，稱其的在社群平台發表的武統言論屬於言論自由保障範圍，但武統就等同於戰爭，將有許多生命因此逝去，這樣的說法在任何國家都是不被接受的，這樣配合中國立委應該罷免。

「閩南狼」批評，王鴻薇時常上中國的節目，詆毀台灣民主，根本是中國派來的內賊，還想要透過滲透方式，讓共匪滲透台灣，台灣人民還擁有投票的權利，應該把舔共立委下架。

罷免國民黨立委羅智強團體「大安強強滾」表示，第二階段目標訂在4.5萬份連署書，在一、二階段的空檔之間，團隊也找了許多友善店家，希望透過多點擴散方式宣傳；罷免國民黨立委李彥秀團體「港湖除銹」說，今日第一天收件，各地的民眾比想像中還要踴躍，已有近千份空白連署書被索取，第二階段團隊把設攤時間都加長2至3倍，每天都會有人相關活動。罷免國民黨立委賴士葆團體「文山退葆」指出，團隊第二階段目標設定3.2萬份連署書，目前參照過往經驗，希望廣設連署站點，也將範圍擴及到外縣市如花蓮、台中等，讓這些不在戶籍地的民眾也能參與。

罷免民進黨立委吳思瑤團體「地動刪瑤」、罷免民進黨立委吳沛憶團體「憶事吳成」，兩團隊均於上週進行補件，預期第一階段都能通過，但目前尚未收到中選會公文。「地動刪瑤」召集人賴苡任表示，第二階段組織會動起來，將招募更多志工、設更多站，也可能以摩托車隊送連署書等方式打巷戰，此外也可能成立罷免總部；「憶事吳成」領銜人李孝亮說，第二階段連署時間較短，站點規模會再擴大，也會廣納各方有志人士來站台，都不設限。

八炯替「山除薇害」宣講。（記者甘孟霖攝）

「山除薇害」第二階段罷免行動今晚間正式開啟。（記者甘孟霖攝）

「山除薇害」罷免第二階段今晚間起動，民眾相當踴躍填寫，團隊估算今晚間至少破千份。（記者甘孟霖攝）

「山除薇害」罷免第二階段今晚間起動，民眾相當踴躍填寫，團隊估算今晚間至少破千份。（記者甘孟霖攝）

「山除薇害」罷免第二階段今晚間起動，民眾相當踴躍填寫，團隊估算今晚間至少破千份。（記者甘孟霖攝）

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