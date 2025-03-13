楊妙月接棒丈夫表態參選鹿港鎮長 議員施佩妤尚未鬆口

有「美女議員」之稱的彰化縣議員施佩妤，首次參選縣議員就拿下全縣最高票，被視為角逐鹿港鎮長的實力戰將。（施佩妤提供）

2025/03/13 20:02

〔記者劉曉欣／彰化報導〕鹿港鎮長許志宏即將在明年底2任屆滿卸任，民進黨籍縣議員楊妙月與無黨籍縣議員施佩妤都被點名是接班的熱門人選，楊妙月表示，她準備好了，全力爭取提名，投入選戰。 施佩妤則表示，許多人都在鼓勵，目前以服務為重，有機會就會爭取。

楊妙月是前鎮長黃振彥的妻子，縣議員2連霸後，決定轉換跑道，參選鹿港鎮長，而黃振彥目前是福興、北斗、埤頭產業園區服務中心的主任，也支持妻子挑戰鹿港鎮長寶座，認為妻子的親和力比他還強，跑起基層的人氣更旺。

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楊妙月指出，夫婿黃振彥一路從縣議員當到鹿港鎮長，任內打造鹿港兒童公園，經營鹿港小吃宴成為秒殺活動，迄今仍讓鹿港人非常感念。原本許多選民都問丈夫要不要「回鍋」，但丈夫並沒有意願。因此，她這屆縣議員一當選，就有很多人鼓勵她，認為民進黨不該在鹿港鎮長選戰中缺席，讓她也決定接下挑戰，希望能為鹿港多做點事。

而有「美女議員」稱號的施佩妤，則是前縣議員施性鍾的女兒，曾任3屆永安里的里長，第一次參選縣議員就拿下鹿港區最高票，也是全縣當選縣議員得票數最高的，「吸票機」的本領令人刮目相看。

由於施性鍾曾參選鹿港鎮長，先是爭取國民黨提名在民調輸給許志宏，脫黨參選又遭到敗北，鹿港各界都認為，施佩妤一旦投入鹿港鎮長選舉，就將上演「公主復仇記」的選戰，尤其施佩妤在年輕選票掌握度很高，鹿港地方人士都認為施佩妤的參選，應該勢在必行。

對於參選鹿港鎮長與否，施佩妤則不願鬆口，但也沒有否認。她強調，她在基層走動，鄉親都有鼓勵她，如果有機會就爭取，目前還是先把縣議員的工作做好，比較重要。

彰化縣議員楊妙月是前鹿港鎮長黃震彥的妻子，丈夫無意回鍋參選，她明確表態要參選鹿港鎮長。（楊妙月提供）

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