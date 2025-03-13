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    中國船連2天亂金門！昨天科研船違法探測 今4艘海警船闖入

    中國海警船闖入金門海域，預置部署的金門巡防艇立即上前廣播、驅離。（金門海巡隊提供）

    中國海警船闖入金門海域，預置部署的金門巡防艇立即上前廣播、驅離。（金門海巡隊提供）

    2025/03/13 20:02

    〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署金馬澎分署指出，中國科研船「延平2號」昨天（12日）到金門東碇海域違法從事海域探測遭驅離，今天又偵獲4艘中國海警船闖入金門海域，調動金門巡防艇廣播、驅離。這是中國海警第61次襲擾金門水域。

    金馬澎分署指出，第12巡防區下午2點左右偵獲數艘中國海警船，隨即調動巡防艇前推到限制水域，展開線上部署對應；大約3點左右，中國「14515」 、「14608」、「14603」 及「14604」4艘海警船，同時自金門外海向金門南方海域靠近，自金門料羅、翟山西南面2處闖入我國水域，海巡將預置4艘巡防艇快速近迫對應，一一併航監控，透過中、英文廣播強勢要求中國海警船轉向駛離，中國海警船在我方巡防艇持續併航監控下，下午5點駛出金門限制水域。

    海巡署指出，中國利用灰色地帶對我侵擾行動不斷，持續以多種非法手段侵犯我國水域的作為，海巡署表達強烈譴責。根據統計，中國海警自去年「0214（中國快艇越界金門海域翻覆事件）」至今已襲擾金門水域61次，海巡本於職責，持續堅定立場，正面應對中國灰色地帶侵擾與威脅，捍衛國家主權，安定民心士氣。

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