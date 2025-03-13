賴清德出席外交部春宴感謝友邦支持 聖文森駐台大使籲台灣應團結

總統賴清德出席「114年外交部春宴」。（記者張嘉明攝）

2025/03/13 19:46

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部今晚（13日）舉辦「114年外交部春宴」（MOFA GALA 2025）。總統賴清德致詞說，感謝友邦及理念相近國家，持續在國際場合展現對台重視與支持；聖文森及格瑞那丁大使柏安卓則說，台灣應致力內部團結，盡早凝聚共識，持續的內耗將有利外部的干預與破壞。

本屆外交部春宴主題為「台灣和世界一起拼」（Chip In With Taiwan），由外交部長林佳龍主持，邀請我國總統、副總統、各駐台使節代表暨配偶出席與會。駐台使節團團長聖文森及格瑞那丁大使柏安卓（Andrea Clare Bowman）與總統賴清德致詞。

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賴清德致詞說，過去一年全球局勢快速變遷、地緣政治起伏、供應鏈重組，以及科技進展等因素，都深刻影響各國戰略布局，感謝友邦及理念相近國家，持續在各個國際場合展現對台重視與支持。

賴清德說，一個更強大的台灣，能為世界做出更多貢獻，因此他在總統府成立國家氣候變遷對策委員會、全社會防衛韌性委員會，與健康臺灣推動委員會，針對全球性議題持續關注，解決影響國人最重要的議題，希望集結各方力量，為國家發展擬定戰略，也加深台灣與國際社會的合作。

賴清德說，期待未來在各個領域與各國拓展合作關係，共同促進區域和世界的民主、和平、繁榮，面對威權主義擴張，台灣會持續強化國防力量，跟民主國家肩並肩，共同發揮嚇阻力量，也會攜手打造非紅供應鏈，提升彼此的經濟韌性，更將推動「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，確保科技與經濟穩健發展。

外交部長林佳龍致詞說，感謝所有國際友人在國際場合堅定為台灣發聲，支持台灣的國際參與與台海的和平穩定，國際友人的每一次發聲，都是對台灣外交官與人民的巨大鼓舞，也讓台灣政府更能以外交團結人民。

展望新的一年，林佳龍說，面對威權主義擴張與供應鏈重組的雙重挑戰，他們將持續透過「總合外交」的理念，整合國內的企業勇敢地走向世界，並透過產業深化與國際的鏈結，發揮台灣半導體產業的優勢，在「非紅供應鏈」中，持續扮演關鍵性的角色。

林佳龍說，台灣有信心且願意和世界攜手努力，這也是本次春宴主題訂為「台灣和世界一起拼」的原因，期許台灣既是「台灣隊」（Team Taiwan），也是「世界隊」（Team World）。

柏安卓致詞說，台灣作為海洋的一部分，如同所有開發中的小島國家（SIDS）一般，正面臨著氣候變遷的巨大影響，台灣人與全人類一樣，都意識到海洋將世界各國連結在一起，而我們有共同守護這片海洋的責任。

柏安卓說，台灣是全球第21大經濟體，經濟實力能夠帶動其他民主國家的經濟發展，尤其是在供應鏈與貿易領域的生態系統，台灣與世界的聯結不斷增強、日益深化。

柏安卓指出，比利時政府日前首次發表挺台論、台灣與英國政府簽署「提升貿易夥伴關係協議」、美國兩黨議員提議支持台灣加入國際貨幣基金組織、捷克對台灣人有限度地開放勞動市場，愈來愈多國際友人聲援台灣，因此台灣必須健全內部體系，強化整體運轉，才不負國際社會的信任。

柏安卓說，台灣也須致力內部團結，盡早凝聚共識，否則持續的內耗，將有利外部的干預與破壞，分裂的家園難以屹立，民主國家中的多元意見應如同合唱團渾然一體、和諧共存，各唱各調無益國家團結，更有損外交工作的執行。

駐臺使節團團長聖文森及格瑞那丁大使柏安卓致詞。（記者張嘉明攝）

外交部長林佳龍致詞。（記者張嘉明攝）

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