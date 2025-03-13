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    又2中配拍片喊武統 移民署約談：言論自由不是鼓吹統戰及侵台藉口

    中配「恩綺」（左）經常在台北橋下機車道旁直播拍片，宣稱「台灣是中國不可分割一部分」、「祖國統一是不可擋」；「小微」常在抖音與3個年幼兒女一搭一唱，高舉五星旗宣揚台灣是中國的一部分。（擷取自Threads、抖音）

    中配「恩綺」（左）經常在台北橋下機車道旁直播拍片，宣稱「台灣是中國不可分割一部分」、「祖國統一是不可擋」；「小微」常在抖音與3個年幼兒女一搭一唱，高舉五星旗宣揚台灣是中國的一部分。（擷取自Threads、抖音）

    2025/03/13 19:02

    〔記者王冠仁／台北報導〕嫁來台灣的中國籍劉姓配偶以「亞亞在台灣」為名，發布影片公然鼓吹武統，被廢止在台依親居留許可。無獨有偶，今天又傳出中配「恩綺」、「小微」也因類似情況被檢舉。移民署回應，前者已前來移民署陳述意見，後者近期發出通知書；言論自由有其界限，並非天上掉下來的禮物，也非鼓吹統戰及武力侵台之藉口。

    網友向移民署檢舉，中國配偶「恩綺」、「小微」在各類社群平台上發表影片，內容也有武統成分。「小微」常在抖音與兒女合拍影片，高舉五星旗宣揚台灣是中國的一部分；「恩綺」則常在台北橋下機車道旁拍片，宣稱「台灣是中國不可分割一部分」、「祖國統一不可擋」。

    移民署接獲檢舉、釐清相關事證後，已發通知書給「恩綺」，要求她來移民署陳述意見；至於「小微」，近期也會發出通知書，要求她到移民署說明。後續將報請陸委會專案審議，目前尚未做出正式懲處。

    移民署強調，我國為自由、民主及法治國家，憲法雖保障人民享有言論自由，但言論自由有其界限，並非天上掉下來的禮物，也非鼓吹統戰及武力侵台之藉口。公民與政治權利公約第20條明定，任何鼓吹戰爭之宣傳，應以法律禁止之，故任何人都不得濫用言論自由。針對類似個案，移民署會秉持依法行政，依據行政程序法等相關法規，審慎調查事實及證據，並會商相關機關作成處置。

    移民署昨天才宣布，在社群上經營「亞亞在台灣」的劉姓中配公然鼓吹武統言論被檢舉，4日要求她前來陳述意見後，昨天宣布根據「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」第14條第1項第4款規定，廢止她在台依親居留許可，且5年內不可再次申請。

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