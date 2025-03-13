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    軍審「重開機」人力不足？ 國防部：僅審軍事犯罪、案件較少

    國防部法律事務司長沈世偉中將13日說明軍事審判制度規劃。（記者朱沛雄攝）

    國防部法律事務司長沈世偉中將13日說明軍事審判制度規劃。（記者朱沛雄攝）

    2025/03/13 18:43

    〔記者方瑋立／台北報導〕總統賴清德指示國防部研擬恢復軍事審判制度，並負責做好全面配套措施與社會溝通。針對人力是否充足以及軍事監院、看守所，國防部法律司司長沈世偉中將今（13）在臨時記者會上說明，未來規劃適用軍審範圍僅限《陸海空軍刑法》第二編有關之軍事犯罪，範圍較2013年前小，案件數也將減少，是否需要擴編員額、另建軍事監獄及看守所，仍待充分細部規劃及跨機關溝通。

    國防部提出5項修法原則，包括未來現役軍人平時觸犯《陸海空軍刑法》第二編有關之軍事犯罪（如違反效忠國家職責罪章等）將受軍事審判；第三編軍人「一般犯罪」案件，規劃仍由司法機關辦理。

    不過，自2013年洪仲丘事件修法後至今，軍法官員額僅剩將校、上校階級者62人，中、少校階級者54人，尉官軍法官7人，顯見軍法官人才斷層。

    對此，沈世偉說明，2013年至2014年將軍法案件移交後，慢慢經過離退加上無有效員額補充，確實有落差。但他也指出，未來軍事法官所需處理案件的範圍較過去小，所以是否仍需要這麼多人，會做相關充分規劃，目前國防部已概括盤點案件數，其實並不會太多，因此不會有大幅增加情況。

    另外，國防部已於2015年裁撤「國防部臺南監獄」，交由法務部矯正署臺南監獄接管，改為「法務部矯正署臺南第二監獄」。媒體詢問未來軍審制度恢復是否有新監獄或看守所需求？沈世偉回應，其實解決問題方法有很多，若未來有需要關押、置留現役軍人，國防部內部有一些研討，仍須跟外部機關協調並研擬可行性。

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