監院通過前畜牧司長彈劾 業界人士叫屈、農業部尊重監院職權

監察院以農業部前畜牧司長張經緯沒有掌握民間自行進口雞蛋數量為由通過彈劾並送懲戒法院，但有熟悉農產品進口檢疫人士指出，民間自行下訂國外農產品的數量政府不可能事先掌握，只有等東西都到港準備過海關，才會知道數量，但只要符合檢疫規定，就會通關，不可能叫民間廠商退運。（資料照）

2025/03/13 18:16

〔記者楊媛婷／台北報導〕國內2022、2023年因禽流感缺蛋，農業部啟動雞蛋緊急專案進口措施，平息蛋荒，但因部分民間商販自行進口大量雞蛋，導致專案進口蛋過剩，最後報廢，監察院指規劃該措施的農業部畜牧司前司長張經緯管理失當、通過彈劾送懲戒法院，農業部今（13日）表示尊重監院依職權審理。

之前因禽流感缺蛋，國內蛋價高漲，農業部啟動短期專案進口雞蛋措施，委託9家貿易商專案進口雞蛋，但也因當時蛋價高，民間許多蛋商自行進口雞蛋，總計高達6千萬顆，加上進口蛋頻被抹黑成臭蛋等，最後農業部專案進口的雞蛋共5429萬顆逾期，監察院指規劃專案進口雞蛋措施的張經緯有行政疏失，指張經緯沒有掌握民間進口數量，加上2022年時任由處理進口蛋計畫的畜產會在進口商超思未完成登記前，就讓畜產會和該公司採購日本雞蛋，還指沒有確保進口蛋的數量與品質驗收，因此有缺失。

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但監察院的報告突顯脫離畜牧與進口貿易的第一線現實，有熟悉農產品進口邊境檢疫的人士指出，政府不可能掌握民間對國外農畜產品的數量訂單，僅有這些農產品要入關檢疫時才會知道數量，而到知道數量時，東西都早就到港，我國是自由經濟市場，只要符合檢疫規定，就是得放行，不可能叫民間自行訂購的雞蛋退運，直言監察院指農業部沒有掌握民間雞蛋數量的說法是「欲加之罪、何患無辭。」

農業部則回應表示，2022年到2023年全球禽流感嚴重，國內雞蛋供應不足引發民怨才啟動雞蛋進口專案，當時為解決民怨，農業部的同仁都非常辛苦，不分晝夜調度國內雞蛋供需，對於過程有未竟之處都會虛心接受、深切檢討，至於監院提出進口雞蛋過程的行政瑕疵，都會改正並持續責成畜產會檢討內部採購作業規範流程與訓練。

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