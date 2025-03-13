賴清德拋四大行動 盼國民成對抗統戰防線

總統賴清德召開國安高層會議，會後針對中國對台滲透統戰發表談話，說明相關因應措施。（記者陳志曲攝）

2025/03/13 18:13

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今天召開國安高層會議五大國安及統戰威脅及17項因應策略，傍晚在臉書發文強調，政府會全力確保國家主權不受侵害，呼籲全體國民共同警覺，以四大行動共同守護民主自由、抵抗分化，包含不轉傳中國統戰資訊、參與公民教育活動、揭露協力統戰行為、拒絕參加所有犧牲國家利益的活動，成為對抗統戰滲透最堅強防線。

賴清德指出，中國滲透日益嚴峻，今年已發生多項滲透、統戰的國安議題，國安高層會議是針對各主要類型統戰威脅，提出對應五大國安及統戰威脅及17項因應策略，整合各部會力量，以積極作為、採取相應防範措施，確保國家主權不受侵害，確保兩千三百萬人民的自由民主和生活方式永續如常。

請繼續往下閱讀...

賴清德指出，國安高層會議盤點五大面向的中國威脅，包含對國家主權之威脅、對國軍的滲透及間諜活動之威脅、混淆國人對國家認同之威脅、藉兩岸交流對台灣社會統戰滲透之威脅，以及藉「融合發展」吸引台商、台青之威脅，並邀集相關中央部會提出相對應的具體做法，政府會全力確保國家主權不受侵害。

賴清德強調，與此同時，也需要全體國民共同警覺和行動，每一位國民，都是守護民主自由的第一線，大家可以一起這樣做：第一、不傳播、不轉發中國官宣的統戰資訊；第二、參與、組織公民教育活動，增強對統戰的認識，強化全社會防衛韌性；第三、即時揭露各種協力統戰的行為，讓所有惡意企圖寸步難行；第四、拒絕參加所有犧牲國家利益的活動。

賴清德強調，鼓吹戰爭、仇恨和強暴罪行，傷害自己的國家和國人，不是言論自由，是《聯合國公民與政治權利國際公約》明確規範的犯罪行為，今年是二次世界大戰80週年，歷史告訴我們，任何威權的侵略併吞，終將以失敗告終，守護自由，戰勝極權侵略的不二之道，就是團結，每個人的警覺與行動，就是對抗統戰滲透最堅強的防線。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法