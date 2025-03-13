批賴清德內部找敵人 國民黨：7分操作對立、3分捍衛國家安全

賴清德總統今提出5項國安威脅、17項因應策略，國民黨表示，賴清德嘴巴說是要捍衛國家安全，卻在內部找敵人。（資料照）

2025/03/13 17:59

〔記者施曉光／台北報導〕針對賴清德總統今日在國安會議後提出5項國安威脅、17項因應策略，國民黨表示，賴清德的通篇論述都是「7分操作內部對立、3分捍衛國家安全」，嘴巴說是要捍衛國家安全，卻是在內部找敵人。

國民黨主張「捍衛民主自由，應推動理性國安」，要求賴清德不該將所有交流當成統戰，把所有與對岸有接觸的國人都當成共諜，打著捍衛國家安全的大旗，讓台灣的民主制度走回頭路。

請繼續往下閱讀...

國民黨強調，總統府提出統戰與國安威脅的多項策略或措施是否真能守護台灣？製造恐慌甚至誤導社會認知，對於台灣的民主、自由與經濟造成不必要的限制與損害，民進黨如果一意孤行，將愧對過去民主前輩對於民主自由與言論自由的期待，尤其過去民進黨全黨力挺廢除軍法，鄭南榕主張絕對的言論自由，在賴清德的眼中，難道一文不值嗎？

國民黨質疑賴清德濫用國安名義，限制人民自由，政府提出針對影藝從業人員的輔導與管理措施，表面上是為了保護國家尊嚴，但實際上成為了限制言論自由、創作自由的手段，而且兩岸交流不能一刀切，限制正當交流，該黨質疑賴政府以「國安疑慮」為名，強化對兩岸交流的限制，讓兩岸失去更多對話機會，恐怕更會升高兩岸對立局勢。

此外，國民黨認為，國安措施不應該讓民主走回頭路，該黨擔憂政府高舉國安疑慮的大旗，卻變成打壓異議、限制多元與自由，最終將傷害台灣所珍視的民主價值，台灣真正需要的是強化自身競爭力與國際影響力，而非以限制交流、打壓異議來保護安全。

國民黨還說，反滲透法不應該變成政治攻擊工具，反滲透措施應該給予人民明確依循的基礎，模糊的執法空間，將變成打壓政治異議的工具，這不僅違反民主精神，也損害台灣社會的信任基礎。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法