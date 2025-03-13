恢復軍事審判掀熱議 蕪菁雜誌：我們已有1隻腳踩進準戰爭狀態

賴清德宣布將恢復軍事審判制度。（記者陳志曲攝）

2025/03/13 20:06

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕總統賴清德今天（13日）宣布，為防中共持續滲透，將恢復軍事審判制度，引發社會各界熱議。臉書粉專「蕪菁雜誌」直言，現在台灣面臨的有些危機，確實不是一般司法體系能夠處理，「不管你我認不認同，我們恐怕已經不是活在一個和平年代了。或是更具體地講，我們已經一隻腳踩進戰爭或準戰爭的狀態了。」

賴清德總統今召開國安高層會議，並於會後在發表敞廳談話。針對近年近年台灣現、退役軍人遭中共滲透情事頻傳，賴清德直指中國持續擴大對台灣的「融合發展策略」，採取的各種手段已是我國滲透法所定義的「境外敵對勢力」，我國沒有選擇，將宣布恢復軍事審判制度，讓軍法官回到第一線。

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消息一出引發外界熱議，藍白陣營跳出來砲轟、嘲諷。「蕪菁雜誌」今下午發文表示，「關於『恢復軍事法庭』之議，我的心情是複雜的。畢竟洪仲丘以後，我們之中的大多數人，都對軍事法庭失去信心，而支持凍結軍事法庭。」

粉專接著說：「但是，軍事法庭在戰爭與準戰爭狀態中，有著不可抹滅的功能性。而我這樣講可能有點武斷，但我們社會上有些危機，恐怕已經不是一般司法體系能夠處理得很有餘裕了。不管你我認不認同，我們恐怕已經不是活在一個和平年代了。或是更具體地講，我們已經一隻腳踩進戰爭或準戰爭的狀態了。」

最後粉專慨歎：「誠如非主流歷史學家所說的，一個處在危機中的認同極度分歧的社會，是不能用一般性的民主原則去衡量的。接下來會越來越多這種民主原則難以處理的危機。甚至要考慮『路燈』的可能性。想到這裡不禁感到有點哀傷。」

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