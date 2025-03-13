苗栗2綠營議員與曾玟學被發動罷免 又見死人連署

無黨籍苗栗縣議員曾玟學。（資料照）

2025/03/13 17:13

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣民進黨籍縣議員徐筱菁、陳春暖與本屆與民進黨合作角逐立委的無黨籍議員曾玟學被發動罷免，曾玟學說，第一階段連署經查對後都不足人數，以他個人為例，提議書錯假率高達2成，以戶籍地址錯誤或不明最多，甚至還出現姓名錯誤或不明、提議前死亡等狀況。

不過，曾玟學坦言，補件難度並不高，他個人只需119人，其他兩位議會同仁件數可能更少。

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曾玟學說，仔細計算日期，若罷免縣議員案成立，投票時間距離下屆縣議員選舉並不久，若遭罷免則無法參加下屆議員選舉，可觀察出威嚇力道。

曾玟學也提到，3月議會臨時會與5月定期會即將到來，他一樣會盡縣議員職責，以問政和服務的表現來爭取選民的支持。遭提起罷免主要是國民黨要打壓反對的聲音，操作相當明顯。

徐筱菁則說，她遭罷免的理由是參選立委邱鎮軍當選立委後留下的苗栗市長補選，讓她覺得相當莫名，她仍會持續為民服務、理性問政。

陳春暖則重申，選舉與罷免都是公民的權利，她認為對她提起罷免屬於為罷而罷，但仍尊重對方。

民進黨苗栗縣議員徐筱菁（中）、陳春暖（左）被提出罷免；圖為徐筱菁參加苗栗市長補選期間，新北市議員戴瑋姍（右）到苗栗相挺。（資料照）

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