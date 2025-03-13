賴清德發表國安談話 趙少康稱刺激中國

資深媒體人趙少康。（資料照）

2025/03/13 17:30

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕總統賴清德今召開國安高層會議，他在會後發表敞廳談話，將中國定義為「境外敵對勢力」，並針對台灣面臨的國安及統戰風險提出多項因應策略。對此，資深媒體人趙少康痛批賴清德「都是衝著中國大陸，極盡挑釁能事」，趙少康也認為賴清德想藉由刺激中國引發不理性的言行，替「大罷免」添柴火。

趙少康今日在臉書PO文痛批賴清德「背棄台灣民主安全，只想替大罷免添柴火」。趙少康說，川普政府把全世界搞得天翻地覆，台灣更是被鎖定針對，施壓國防預算要提高到GDP的10%，還要把台積電掏空。因應台美情勢險惡，本來以為清德開緊急國安會議是為台灣找出路，結果擺爛任憑美國予取予求，反而痛斥藝人向中國表忠，只會在內部找敵人。

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趙少康接著痛批賴清德，表示賴在國安會議後的發言跟12點指示，包括要恢復軍法查軍人利敵、洩密，還要對中國人士來台做風險管理等等，「都是衝著中國大陸，極盡挑釁能事」，又展現他的性格缺陷，因為自卑沒自信而虛張聲勢，不能被人「看衰小」。

趙少康也認為賴清德「越來越像他們反對的蔣中正，距離戒嚴只差一步」。他認為賴清德更是想藉由刺激老共，期待激起他們不理性的言行，替民進黨發動的「大罷免」添柴火。

最後，趙少康痛批：「不抗中保台民進黨就不會執政！即使要犧牲他們前輩辛苦為台灣掙來的自由民主，即使把台海安全放在砧板上，賴清德也在所不惜。」

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