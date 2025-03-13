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    恢復軍事法庭 王鴻薇：國民黨不是完全不贊成 但要進入戰時狀態了嗎？

    國民黨立委王鴻薇。（資料照）

    國民黨立委王鴻薇。（資料照）

    2025/03/13 16:54

    〔記者劉宛琳／台北報導〕賴清德總統今天宣佈要恢復軍事法庭，讓軍法官站在第一線。對此，國民黨團書記長王鴻薇說，國民黨不是完全不贊成，但她質問，當時廢除軍事法庭是認為非戰時不需要軍事法庭，請問要進入戰時狀態了嗎？

    王鴻薇表示，回顧2013年洪仲丘事件，當時的民進黨團在時任立委林佳龍的領銜之下，率先提出要廢除軍事法庭，後來朝野協商也在強大的壓力之下，決定廢除軍事法庭，只有在戰爭狀態（戰時）才會回復軍事法庭。

    王鴻薇說，現在12年過去了，賴總統突然提出要恢復軍事法庭，這個議題不是不能討論，過去立法院長韓國瑜在擔任高雄市長時也提及軍隊裡應該要有軍法，但當時賴清德是反對的，賴說國軍的榮譽感、使命感更為重要，並不一定需要軍法。

    王鴻薇表示，過去民進黨很多民代或政治人物都是強烈支持要廢除軍事法庭，現任的國防部長顧立雄甚至說出，「軍法絕對不能復辟」。現在的賴清德打臉過去12年的民進黨，還有他自己及民進黨的政治人物。

    王鴻薇表示，這個議題可以討論，但賴清德總統要回覆加幾個問題：第一，賴總統覺得現在恢復軍事法庭就沒有軍中人權的問題了嗎？第二，當時廢除軍事法庭是認為非戰時不需要軍事法庭，請問賴總統認為我們要進入戰時狀態了嗎？第三，賴總統過去說國軍過去的使命感和榮譽感更為重要，那是不是在賴總統的執政下，認為現在的國軍沒有使命感、榮譽感，才要恢復軍事法庭呢？請賴清德總統回答這三個問題，我們再來好好討論這個議題。

    王鴻薇說，國民黨不是完全不贊成，可是過去民進黨諸公一直強調絕對要廢除軍事法庭，這些難道都不成理由，或現在都煙消雲散了嗎？

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