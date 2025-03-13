顧立雄昔喊「不允許軍法復辟」 民眾黨批：國防部長大走回頭路

國防部長顧立雄（中）前受訪。（記者塗建榮攝）

2025/03/13 16:51

〔記者林哲遠／台北報導〕近來台灣現退役軍人遭中共滲透情事頻傳，總統賴清德今日宣示恢復軍事審判制度。民眾黨發聲明抨擊，國防部長顧立雄是過去為洪仲丘奔走的律師，曾經主張軍法移司法，曾說「如果制度面沒獲解決，那洪仲丘不就白死」，而現在身為國防部長竟然大走回頭路，將進步價值轉眼拋棄。

民眾黨指出，2013年洪仲丘遭凌虐致死案引發社會憤怒，25萬人身穿白衫走上街頭，迫使政府回應公民社會期待，因而推動軍事審判制度的改革；過去為洪仲丘奔走的顧立雄律師，曾經主張軍法移司法，公開宣示「絕不允許軍法復辟」，更曾批評「如果制度面沒獲解決，那洪仲丘不就白死」。

請繼續往下閱讀...

當初高舉改革的顧立雄，現在身為國防部長竟然大走回頭路，進步價值轉眼拋棄。民眾黨批評，賴清德總統一聲令下要恢復軍事審判制度，面對重大的政策變革，缺乏社會討論，國防部至今未提出修法的草案，破壞民主憲政制度，讓台灣的法治形同「德意志」一人說了算。

民眾黨強調，當中國威脅日益升高，維護國家安全，防止境外勢力的滲透，一直都是民眾黨最重視的原則，但政府有責任也有義務，用更清楚的輪廓回覆台灣社會對於國家安全的期待。

此外，民眾黨團列舉，2013年前總統蔡英文頭綁「國防布」布條走上街頭，抨擊「馬政府對洪案處理態度，是一個不肯坦白面對社會質疑的政府」，之後民進黨傾全力廢除軍事審判，認為應回歸憲法，分平時與戰時，兼顧國安與軍中人權保障。

民眾黨團續指，時任民進黨立法院黨團總召柯建銘也曾指「軍事司法審判基本上已經違憲，國家已有一個司法體系，軍事審判又獨立成一個司法體系，國防部既扮演司法院的角色，又扮演法務部的角色，違反審檢獨立、司法獨立，所以軍方人權永遠無法解決。」

賴清德也曾高聲批判疾呼要廢除軍法審判，民眾黨團批評，如今當賴大權在握，卻昨是今非，毫無顧忌地大走戒嚴威權老路。口口聲聲「沒有討論就沒有民主」的民進黨，更呈現一片安靜死寂，國防部從未與社會討論，也沒有提出任何相關法案修法版本，現在的民進黨已經淪為一人政黨，唯「德意志」獨尊。

民眾黨團再批，今日台灣處處充滿白色恐怖、威權時期的既視感；只要以國安為名，不需社會討論，即可貿然恢復「軍事審判」；只要以國安為名，即可指控他人為匪諜、行鬥爭肅清之實，今日之軍法復辟、明日就是警總再現。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法