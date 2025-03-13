這群人支持「武統台灣」不算言論自由？呂秋遠一針見血分析

劉姓網紅中配因在其經營之社群帳號「亞亞在台灣」公然鼓吹武統言論，引發爭議。（取自Youtube「亞亞在台灣」）

2025/03/13 19:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中配劉姓網紅在其經營之社群帳號「亞亞在台灣」公然鼓吹武統言論，引發台灣民眾不滿；沒想到有名嘴、立委聲援，認為也有「支持武統的自由」。對此，律師呂秋遠表示，任何中國人來到台灣移民，都沒有「支持武力統一台灣」的自由，他說：「我不要一天到晚想要毀滅這個家的人來當我家人，他不配。」

呂秋遠今（13）日在臉書PO文表示，言論自由這件事，年輕的時候，他可以寫一長篇文章，去說服想瞭解的人，希望他們能真正理解言論自由的意思。但人到中年，多數的時候不想再說教，只想跟那些破壞台灣自由的人說，你還是回去中國比較實際，別留在這個你口中的「綠共」橫行的地方。畢竟，這裡的所謂的綠共，只會請你回去原來的家；但是你的中共，卻會讓台灣人回不了家。

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呂秋遠說，他想問支持那些發表「武力統一台灣」，要讓解放軍血洗台灣的人，為什麼他得要忍受一個只拿到永久居留權的外國人，動輒喜孜孜的發表，要讓台灣被打、被併吞的言論，還不能有意見，只因為台灣最珍貴的就是自由。

呂秋遠表示，「不對啊！他們不是才說祖國樣樣好，台灣沒自由？你用台灣最珍貴的自由，來毀滅台灣最珍貴的自由，而且你還沒拿到公民權，就可以這麼撻伐台灣人？來台結婚，接著離婚，把你們一家老小都帶來台灣享受台灣的各種便利與自由，並且要求解放軍立刻攻打台灣，台灣政府還得要繼續給公民權，不能廢止永久居留權，我都懷疑我們這群公民有病了。」

和中共談言論自由 「恰似一群太監上青樓」

呂秋遠質疑，可以主張台獨，也可以主張統一，「但是你不能主張武力統一，我為什麼要被你威脅著要打？」他表示，想要移民來這個家，請遵守這個家的規矩，來到這裡，只享福利，不盡義務，還想要毀滅這個地方，他不認為這是言論自由。覺得台灣沒自由、政府皆強盜、中國應佔領的外國人，不適合這個國家。把一家老小帶回去，已經是最輕的處分了。

呂秋遠說：「我不要一天到晚想要毀滅這個家的人來當我家人，他不配。任何中國人來到台灣移民，都沒有『支持武力統一台灣』的自由。」最後他也無奈表示，跟中共談言論自由，叫做：「論君能有幾多愁，恰似一群太監上青樓。」

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