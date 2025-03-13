民進黨自打臉？賴總統宣布恢復軍事審判 林俊憲：時代已不同

總統賴清德13日宣布將恢復軍事審判制度。（記者陳志曲攝）

2025/03/13 16:49

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕我國2013年7月發生「洪仲丘事件」後，在各界示威抗議下同年廢除軍事法庭，而今總統賴清德表示為防中共滲透，宣布恢復軍事審判制度，引發各界熱議，藍白陣營紛紛跳出來洗版嘲諷當年支持廢除軍事審判的民進黨自打臉。對此，綠委林俊憲直言，時代已經不同，恢復軍事法庭，是正告想方設法滲透我國軍方的「境外敵對勢力」：我們不會再容忍！

賴清德總統今召開國安高層會議，並於會後在發表敞廳談話，直指中國持續擴大對台灣的融合發展策略，採取的各種手段已是我國滲透法所定義的「境外敵對勢力」，我國沒有選擇，必須採取更積極的作為。針對近年台灣現、退役軍人遭中共滲透情事頻傳，包括空軍爆出嚴重洩密案，雄三飛彈、國軍反制機制全賣給中國，總統府憲兵211營也疑似遭滲透，賴總統宣布將恢復軍事審判制度，讓軍法官回到第一線。

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消息一出引發社會各界熱議，藍白陣營也隨即跳出來譏諷，民進黨2013年因洪仲丘事件批評、支持廢除軍事法庭，如今執政後又恢復軍事審判，分明是在自打臉。不過國防部今天下午召開記者會表示，未來軍方「一般犯罪」仍交由普通司法體系，軍事審判範圍限軍事職務犯罪，例如違反效忠國家職責罪章等。

林俊憲稍早也在臉書發文表示，「賴總統剛剛召開記者會，宣布政府因應中國威脅和滲透的多項方案。其中最受關注的，想必是改革軍事審判，以及嚴查持有中國身分證。賴總統特別強調，恢復採用軍事審判包含現役軍人涉犯叛亂、利敵、洩密、廢弛職務、抗命等軍事犯罪，亦即並非所有《陸海空軍刑法》列出的罪行，未來都會採用軍事審判。」

林俊憲接著說：「2013年的洪仲丘事件，讓我們正視國軍過去長年以來的霸凌問題，當時國防部的處理方式，讓人質疑軍中長年以來不透明的作風，最後促成當年度修正《軍事審判法》，承平時期現役軍人犯罪，由一般法庭審理。但是，霸凌與凌虐部屬，這是軍隊的內部管理問題，與外患通諜顯然有很大不同。而台灣面臨來自中國的威脅日益增高，不時查獲共諜案，將涉嫌與外患相關的軍事犯罪恢復軍事審判，才能有效強化嚇阻力。」

「至於加強管理持有中國身分證的行動，同樣也是針對那些為中國進行滲透工作的在地協力者，我們絕不容許在台灣享受自由、卻藉著自由來反過來傷害台灣的行為。」林俊憲最後直言，「維護台灣的主權尊嚴與民主制度，是賴清德長年以來最重要的核心價值。現在他以總統的身分站出來，正告境外敵對勢力：我們不會再容忍！」

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