民眾黨稱綠營拿行政資源下鄉宣講 林右昌打臉：這是黨部舉辦

民進黨秘書長林右昌今（13）日在中央黨部召開「人民是頭家」政策宣講啟動記者會。（記者叢昌瑾攝）

2025/03/13 16:30

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨15日啟動「人民是頭家」宣講，民眾黨則於23日發起「人民要當家」宣講，並指控政府利用行政資源下鄉造謠、對在野黨發動政治攻擊。對此，民進黨秘書長林右昌今（13日）反批，這完全是謬誤，宣講行動是由黨部舉辦，而行政部門、立院黨團及社會各界代表皆為受邀對象。

林右昌今於民進黨中央黨部召開「人民是頭家」政策宣講啟動記者會，媒體詢及民眾黨的指控內容。林回應，這完全是謬誤，這是黨部舉辦的宣講行動，行政部門、立院黨團、社會各行各界代表都是受邀對象。

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林右昌說，「人民是頭家」，這是民進黨從過去到現在的核心價值，過去有很多次下鄉宣講行動，直接跟人民對話是最好的方式，此時此刻民進黨應該要站出來，讓人民了解執政黨在立院、政院做了哪些努力。

民進黨發言人韓瑩也駁斥說，民眾黨沒看清楚內容就急著造謠，活動是黨部辦的，行政團隊是受邀出席。反觀，昨日民眾黨與國民黨又連手否決總預算與財劃法的覆議案，不顧國家建設的發展與民意的不滿，更加印證民眾黨是國民黨的「傅」隨組織，過去一年聯手在國會毀憲亂政、掏空台灣，阻礙國家安全與發展。

韓瑩指出，面對藍白仗勢國會多數，不願給行政部門有充分說明，不給朝野立委充分討論的機會，枉顧程序正義、不顧人民反彈，更無視國家長遠發展。韓瑩說，面對覆議案民進黨已窮盡一切方式而不可得，為將台灣拉回正軌，讓台灣繼續穩健向前，只能選擇用最直接的方式與人民對話。

韓瑩進一步說明，民進黨所舉辦8場政策宣講的相關費用，都是由黨部支出，反觀民眾黨只會「寄生國會」占用公家資源；日前更遭議員指控利用北市府資源補助一日北高活動，搭建政黨舞台；民眾黨政治獻金帳目一團亂，有跟民眾說清楚？之後要舉辦說明會錢從哪裡出？柯文哲拿補助款去買房，對得起小草們嗎？

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