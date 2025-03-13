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    恢復軍事審判制度 蕭旭岑：未來可能走向戒嚴

    馬英九基金會執行長蕭旭岑。（資料照）

    馬英九基金會執行長蕭旭岑。（資料照）

    2025/03/13 16:01

    〔記者施曉光／台北報導〕針對賴清德總統今日宣布因應中國對國軍的滲透及間諜活動威脅，將全面檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度，馬英九基金會執行長蕭旭岑質疑，當年「洪仲丘事件」後，前總統馬英九推動軍事審判回歸普通司法體系的改革，如今賴清德走回頭路，是人權大倒退，也推翻當年民進黨的主張，昨是今非。

    蕭旭岑說，恢復軍事審判後，更讓人質疑政府是否一步步推動恢復叛亂時期的軍法統治，他並質疑賴清德未來走向「戒嚴」之路，不會讓人意外。

    蕭旭岑表示，賴清德衝撞兩岸，意圖動盪台海，結果將由全民承受，但諷刺的是，賴清德對軍公教、陸配用不成比例的干預手段，卻對已被質疑接受美國資金、違反「國安法」的民進黨立委沈伯洋裝聾作啞，這不但是雙重標準，而且也坐視外國勢力不當介入我國內政，製造我社會對立的行徑，出賣台灣利益。

    蕭旭岑指出，包括針對宗教團體赴陸的管制，干預國人赴中國地區相關證件，以及陸委會要求全體公務員切結未在中國「設有戶籍、領用中國大陸護照、身分證、定居證或居住證具結書」，抹紅藝人的兩岸認同等，都有違憲違法之虞，包括侵害人民遷徙自由、言論自由等，其中行政部門可能的濫權，國人應感到戒慎恐懼。

    蕭旭岑表示，賴清德此時的大動作，只是為了要轉移送走台積電的「賣台」質疑，同時進入賴清德就職前說的要「改造社會、洗滌人心」的階段，從最近開始封殺言論自由，剝奪陸配合法權益，到對軍公教進行全面的大清洗，未來走向「戒嚴」之路，也不會讓人意外。

    蕭旭岑強調，賴清德稱中國已是「反滲透法」所定義的「境外敵對勢力」時，兩岸恐將陷入萬劫不復的境地，這代表賴清德在法制上全面將中國當成敵國，意圖模仿俄烏戰爭模式，藉由引戰、衝突取得通往台獨的路徑。

    蕭旭岑還說，賴清德會將「抗中」化為法案，做為大罷免的政治攻防，同時將會希望搏一把取得國會多數，最終階段是要廢除「台灣地區與大陸地區人民關係條例」，實踐「新兩國論」。

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