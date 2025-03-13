受刑人寄信求罷免連署書 喊「想讓藍白知道我們多不滿」

台灣最前線住持人許仲江今公開一名受刑人的信件，內容提到，他們支持罷免藍白，也詢問節目是否可以寄罷免書，盼為台灣盡一份心力，讓藍白知道他們有多麽不滿。（取自許仲江臉書）

2025/03/13 16:59

〔記者李文馨／台北報導〕全台掀起大罷免浪潮，監獄受刑人也透過信件表達連署意願。台灣最前線主持人許仲江今（13）日公開一名受刑人的信件，內容提到，他們支持罷免藍白，也詢問節目是否可以寄罷免書，盼為台灣盡一份心力，讓藍白知道他們有多麽不滿。監所關注小組執行長陳惠敏受訪表示，受刑人可以在監所裡面簽署相關文件，但由於中選會不在監所設置投開票所，就算罷免成案仍無法投票。

許仲江今天在社群發出一位受刑人的信件，信件內容指出，「我是最前線的忠實觀眾，不只是我，在高監（指高雄監獄），有許多你們的觀眾，有各黨的受刑人，但現在是一面倒的情形，因為節目看完都會討論，我們支持罷免藍白，應該說是「白藍（台語）」才對。」

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信件提到，「長話短說，這裡有北、中、南、東部的同學，想問貴節目，是否能寄罷免書給我們，希望能幫台灣出一份力，我們需要一份完整的罷免書，然後哪一區的立委要罷免我們自己知道，人我們自然會有，雖然我們在服刑，還是有正義感的，希望貴節目能夠撥出或回應，讓藍白知道我們對他們有多麽不滿，這張自畫照片送給各位來賓，一邊一國，支持罷免藍白。」

回顧「刑法」修法歷程，為保障人權，2006年7月「刑法」修減褫奪公權的範圍，不再剝奪選舉、罷免、創制、複決4種公民權之行使，僅保留褫奪「為公務員之資格」、「為公職候選人之資格」的部分；換言之，即使受刑人遭判褫奪公權，還是可以行使投票權。

監所關注小組執行長陳惠敏接受本報訪問表示，第一階段罷免提議、第二階段罷免連署，受刑人都可以在監所裡面簽署相關文件，但若最後罷免成案，由於目前中選會不願在監所設置投開票所，所以就沒辦法投票，監所小組目前還在跟中選會打官司。

至於監所關注小組未來是否會協助受刑人簽署第二階段罷免文件？陳惠敏說，確實有同學（意指受刑人）在問，但他們不會主動協助，原因在全台灣人數太多了，若透過他們再轉手，不如直接跟罷免團體和他們的家人聯繫，會更方便且快速。

許仲江今公開一名受刑人信件，內容提到，他們支持罷免藍白，也詢問節目是否可以寄罷免書。（取自許仲江臉書）

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