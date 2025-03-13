反制在台「舔共」中配 網友彙整3大檢舉管道

中國籍配偶劉振亞在「亞亞在台灣」社群帳號鼓吹武統，利用暱稱「小當歸」的女兒不斷拍片宣揚「台灣當歸」及支持中共武力併吞台灣，被網紅八炯檢舉後，遭移民署認定違法廢止依親居留許可。（圖擷取自抖音）

2025/03/13 15:53

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國籍配偶劉振亞在「亞亞在台灣」社群帳號鼓吹武統，利用暱稱「小當歸」的女兒不斷拍片宣揚「台灣當歸」及支持中共武力併吞台灣，被網紅八炯檢舉後，遭移民署認定違法、廢止依親居留許可。有網友彙整3大檢舉管道，盼全民提供蒐集證據向移民署等單位舉發，讓為中國共產黨宣傳的中配送回中國。

據彙整，如有發現中配違反兩岸人民關係條例相關居留條件。可向內政部移民署電話檢舉。移民署檢舉專線：0800-024-881，移民署總機：（02）2388-9393各縣市專勤隊電話及地址https://reurl.cc/L5vqky。

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線上檢舉至移民署官網→「檢舉專區」填寫表單→https://bossmail.immigration.gov.tw/mail-box/mail.jsp；書面檢舉：可寄送檢舉信件至內政部移民署，地址：台北市中正區廣州街15號。親自檢舉：至各縣市的移民署服務站提供檢舉資料，各縣市專勤隊電話及地址→https://reurl.cc/L5vqky

若發現中配涉及間諜活動、滲透台灣政治、國安危害，參與非法統戰活動、危害政府機構。可向調查局電話檢舉：國安局檢舉專線：0800-007-007。線上檢舉：法務部調查局官網→「陳情檢舉信箱」→https://www.mjib.gov.tw/Poll?Module=2

；親自檢舉：全台灣各縣市法務部調查局地址、檢舉專用電話及信箱一覽表→https://reurl.cc/Nb5g0Q

國家安全局方面，國人若發現在台中配從事間諜、統戰、顛覆政府行為，有證據顯示與中國情報機構或敵對勢力勾結。檢舉專線：（02）2883-0755；傳真專線：（02）2883-1697；電子郵件：inspector@nsb.gov.tw

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