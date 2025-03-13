黃國昌質疑法務部業務報告內容竟相同 鄭銘謙：政策是延續的！

法務部長鄭銘謙今赴立法院司法及法制委員會報告業務，對於民眾黨立委黃國昌質疑法務部報告與去年相同，鄭銘謙表示政策是延續的。（記者塗建榮攝）

2025/03/13 16:09

〔記者吳昇儒／台北報導〕立法院司法及法制委員會今日上午邀請法務部進行業務報告，但民眾黨立委黃國昌卻指出，法務部的業務報告，內容居然與去年的業務成績相同。部長鄭銘謙則回應「政策是延續的！」。黃則提出質疑，去年已經通過的「吹哨者保護法」，今年度的立法計畫中居然還有，令人嘆為觀止，把委員們當甚麼，鄭銘謙當下則未回應。

黃國昌指出，法務部的業務報告，大量抄襲過去的報告，去年抄前年的，抄來抄去數據都是一樣的，這樣的報告顯示法務部現在毫無作為。部長鄭銘謙則回應，因為政策是延續的。

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黃國昌又提出質疑指出，過去6個月，透過「兩岸共打」逮捕回台的通緝案有幾人，鄭銘謙則稱目前累積遣返512人。黃則說，過去6個月，答案是0人。

黃國昌又提到，台美司法互助部分，過去6個月的成績是什麼？答案是看不到，因為去年的業務報告，內容數據是2022年的，今年的業務還是報告2022年數據，抄來抄去報告，只講過去的事情，才能掩飾現在的法務部毫無作為。

此外，黃國昌更提出，法務部2025年的立法計畫，列出要推動「吹哨者保護法」，但去年朝野已經通過三讀了，立法計畫列表上怎麼還有「吹哨者保護法？」，鄭銘謙則未當場回應。

法務部長鄭銘謙13日出席立法院司法及法制委員會報告業務，並備質詢。（記者塗建榮攝）

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