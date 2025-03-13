恢復軍事審判 邱顯智：萬萬不可、恐造成很多冤錯案

前時代力量立委邱顯智。（資料照）

2025/03/13 15:29

〔記者林哲遠／台北報導〕近來台灣現退役軍人遭中共滲透情事頻傳，總統賴清德今日上午召開國安高層會議，並於會後宣示恢復軍事審判制度。當年擔任洪仲丘案委任律師團之一、曾力推廢除軍審法的前時代力量立委邱顯智直言，恢復軍事審判制度是萬萬不可，不僅是開民主與法治的倒車，該制度審檢不分立、司法不獨立且不公開的問題會造成很多冤錯案。

邱顯智接受本報訪問時表示，軍事審判制度不應該再回復，因為有其審檢不分立、司法不獨立的問題。他舉例，近期有一件王瑞豐案，該案就是20年前軍法判的冤錯案，去年總算讓當事人平反，軍事審判制度審判不公開、不獨立會造成很多冤錯案。

請繼續往下閱讀...

「若在軍營裡面判，審判都沒有半個旁聽的人！」邱顯智強調，恢復軍事審判制度是萬萬不可，是開民主與法治的倒車。

此外，針對台灣現退役軍人遭中共滲透情事，邱顯智認為，現行司法體系本就有能力去處理該問題，為何要在國防部底下使用軍檢、軍法處理這個問題？這完全說不過去，畢竟軍法過去的惡行劣跡是血跡斑斑造成了多少冤錯案。

邱顯智說，台灣的法治主義自解嚴後有長足的進步，沒道理要在恢復到戒嚴時期的軍事審判制度，比照世界各國也沒有向台灣一樣是隸屬於軍方且獨立的審判制度，該制度還可以判死刑，而江國慶就是被軍法判死刑的。

「軍人本質是在作戰、從事戰鬥任務，跟審判是迥然步不同的！」邱顯智質疑，軍人的問題就是上命下從，他過去在國防部台南監獄服役時幫王瑞豐提起大法官解釋，假設今天軍事審判官、軍事檢察官與被審判的軍人都有其階級存在，下階的軍人小兵在軍事檢察官面前根本沒有獨立性；此外，在回顧洪仲丘案，當時軍檢就是在包庇根本不是在追查真相。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法