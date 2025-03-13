中配亞亞倡「武統」被趕出台灣 吳思瑤：鼓吹用暴力非言論自由

吳思瑤今強調，談論統獨是個人言論自由，但鼓吹武統、用暴力對待他人就不是言論自由，而是仇恨言論，為台灣社會所不容。（資料照）

2025/03/13 15:16

〔記者陳政宇／台北報導〕劉姓中國籍配偶嫁來台灣，以「亞亞在台灣」自拍網路影片發表武統言論，遭移民署廢止在台居留許可。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤今（13日）強調，談論統獨是個人言論自由，但鼓吹武統、用暴力對待他人就不是言論自由，而是仇恨言論，為台灣社會所不容。

移民署日前依大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法第14條第1項第4款規定，廢止劉女在台依親居留許可，並依相關規定，5年不許可其再申請依親居留。

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對此，吳思瑤今受訪表示，台灣的民主自由、開放多元，都不應該拿來做為傷害台灣的工具與藉口；如果是支持統獨，這確實是個人言論自由，但若是鼓吹武統、用暴力對待他人，甚至鼓吹敵對國家對台灣施以武力的侵犯，這種行為就不是言論自由，而是仇恨言論。

吳思瑤表示，對於言論自由與仇恨言論，還是言論自由與國家安全，相信台灣社會都有清楚的判斷，也必須清楚定調，更不容有人打著台灣的言論自由來傷害台灣民主，甚至危及台灣安全；她支持相關單位的必要作為，武統台灣這種言論就是台灣社會所不容、傷害國家安全，也是台灣的法治所不容，不要把這種事情輕易掛上言論自由，將其合理化。

民進黨中國部也透過臉書表示，「亞亞在台灣」有非常離譜的內容，包括「中共攻台半小時內台灣將成廢墟」、「中國武力統一台灣，已經不需要其他理由」、「遲遲不武統，讓台獨勢力更加猖獗」，以及「武統是解決台灣問題的最終手段」，讓女兒在鏡頭前高喊「希望四川艦成軍第一功就是收復台灣」口號，還有讓女兒跪拜獨裁者毛澤東的影片。

民進黨中國部指出，中共不斷利用民主社會的開放性破壞台灣民主，近期除了利用少部分像「亞亞在台灣」這樣的網紅中配宣傳中國敘事外，更有中配大鬧華碩工會，引用中國的「反分裂國家罪」指控公司高層。這些做法都是利用民主社會的開放性，打著民主的旗幟來破壞民主。

民進黨中國部強調，台灣境內有38萬名中配，絕大多數都是不涉政治的善良百姓，也是兩岸的正常交流。但中共卻惡意利用少部分中配進行統戰，撕裂台灣社會、混淆視聽與認知。完全無益兩岸良性互動，也傷害了已經融入台灣民主社會的絕大多數善良中配。

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