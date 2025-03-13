台灣與西敏寺民主基金會簽署智慧國會合作 盼促進民主國家合作

西敏寺民主基金會與台灣民主基金會智慧國會合作聲明簽署儀式，台灣民主基金會董事長兼立法院長韓國瑜（左起）、執行長廖達琪、西敏寺民主基金會執行長Anthony Smith、西敏寺民主基金會董事、英國前國會議員Duncan Hames一同簽署合作協議。（記者王藝菘攝）

2025/03/13 16:18

〔記者黃靖媗／台北報導〕台灣民主基金會與西敏寺民主基金會（WFD）今（13）日下午舉行「智慧國會友好合作聲明」簽署儀式，由民主基金會董事長韓國瑜、西敏寺民主基金會董事漢姆斯（Duncan Hames）代表簽署。漢姆斯致詞表示，聲明涵蓋安全、多元參與、人工智慧、回應民意和透明；期盼透過合作促進民主價值、實踐及推廣民主國家之間更廣泛的合作。

「智慧國會友好合作聲明」指出，智慧國會包含安全（Safety）、多元參與（Multi-stakeholder）、人工智慧（Artificial Intelligence）、回應民意（Responsiveness）及透明度（Transparency）等5大面向。雙方同意就台灣與國際間發展及推動智慧國會之相關案例經驗與成果分享；引介及推廣國際間的國會發展指標，促進及深化「智慧國會」；支持立法院推展數位轉型與新興科技工具（如AI）之應用；合作舉辦「智慧國會」相關國際交流活動等事項進行合作。

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簽署儀式結束後，台灣民主基金會與西敏寺民主基金會接著舉辦「開箱台英法韓國會制度─四國議會比較交流座談會」，針對國會支持系統、國會監督權限、法案審查與檢核機制，邀請台灣民主基金會執行長廖達琪、西敏寺民主基金會執行長Anthony Smith等人與談。

韓國瑜致詞表示，今日要來開箱台灣、英國、法國、南韓國會的比較，非常有意義，人類過去在地球上500年的歷史中，英國可以說是最亮眼的國家，既是西方民主政治的發源地，工業革命也來自英國。

韓國瑜也說，台灣人民熱情、善良、好客，希望跟全世界的好朋友結交；台灣人經商勤勞又無私，希望跟全世界有商業合作的機會，既想做好朋友，也想一起賺錢，一起擁抱我們的民主。

漢姆斯致詞表示，台灣民主基金會與西敏寺民主基金會皆得到各自國會的支持，是擁有相似願景的姐妹機構，期盼透過合作促進民主價值、實踐及推廣民主國家之間更廣泛的合作。

漢姆斯指出，「智慧國會友好合作聲明」概述對發展智慧國會的願景，涵蓋安全、多元參與、人工智慧、回應民意和透明，尤其是在這個科技快速進步的時代，旨在匯集來自世界各地國會的資源和知識，共同探索如何利用科技工具來幫助深化民主。

漢姆斯接著指出，「開箱台英法韓國會制度─四國議會比較交流座談會」是個深入探討不同國會制度的獨特機會，將探討的主題包含議會監督權力、支持系統和立法法案審查機制，對於提高國會的有效性和透明度至關重要，也將討論國會如何使用科技工具。

漢姆斯表示，期待與立法院和台灣民主基金會有更多交流與合作的機會，藉由合作可以互相學習經驗，繼續推廣民主價值和實踐。

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