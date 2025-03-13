定調中國「境外敵對勢力」 賴清德：完全符合反滲透法定義

總統賴清德召開國安高層會議，並於會後舉行記者會，針對中國對台滲透統戰發表談話，說明相關因應措施。（記者陳志曲攝）

2025/03/13 15:01

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統今就「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」召開國安高層會議，會後在總統府發表敞廳談話，首度定調中國為「境外敵對勢力」，被問到這樣的用詞會不會升高雙方對立？賴清德回應，台灣從來不是升高情勢的一方，這麼多年來中國對台的文攻武嚇、統戰滲透，完全符合反滲透法定義，「中國是台灣境外的敵對勢力」。

被問及在談話中將中國定義為「境外敵對勢力」，是否擔心用詞升高雙方對立情勢？賴清德表示，我們是民主國家，作為區域負責任的一員，台灣從來不會是升高情勢的那一方，而是致力於區域安全穩定的力量。根據我國「反滲透法」定義，所謂境外敵對勢力，指的是與我國交戰、武力對峙，或主張採取非和平手段危害我國主權的國家、政治實體或團體。

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賴清德接著說，根據這麼多年來，中國對台進行的文攻武嚇、統戰滲透，可以清楚看到，完全符合反滲透法定義，中國是台灣境外的敵對勢力。

對於中國通過《反分裂國家法》明滿20週年，外界預估中方可能會再次重申懲獨、強化文攻武嚇，賴清德說明，召開國安高層會議，是為了因應來自中國以併吞台灣為目標的滲透統戰，針對各類型威脅，確保國人民主生活不受危害，不管明天中國舉辦何種活動、由誰舉辦，他都非常希望，透過今天台灣的國安高層會議，政府各單位的做法能更加凝聚積極，讓國人進一步了解，不管中國說什麼，併吞台灣、消滅中華民國的決心是不會改變的，希望跟全國人民一起努力。

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