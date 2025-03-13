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    應對中國滲透賴總統召開國安會議 沈伯洋嘆：法案已躺在立院卻被擋N遍

    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    2025/03/13 15:48

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕為應對中國對國軍的滲透及間諜活動威脅，總統賴清德今（13）日召開國安高層會議，針對台灣面臨的5大國安及統戰風險提出17項因應策略。對此，民進黨立委、黑熊學院創辦人沈伯洋稍早也在社群平台發文表示，記者會提及的相關法案「已經躺在立法院」，卻遭國民黨及民眾黨立委多次阻擋，更憂心其他法案可能面臨相同困境。

    沈伯洋在「Threads」發文指出，總統府今日的記者會讓他頗為激動。他回憶這幾年一直警告中國滲透的問題，雖然得到一些成果，但更多時候卻是遭到嘲笑和攻擊，「還記得去年6月嗎？我在講說對中國必須要有分級的風險管控，而且這對中間人要管制，並且要針對他們的法律戰有所作為。結果呢，我被開始被攻擊是精神病，整整一個月，說我腦袋摔壞了」。

    沈伯洋表示，當他在2024下半年指出總預算、憲法訴訟法、財劃法等修法問題後，針對他的攻擊更是鋪天蓋地而來，從被指控擁有不存在的房產，到被誣陷是美國間諜，全部內容皆源自中國，卻被國內的藍白政黨撿起來炒作。

    沈伯洋感嘆，總統府記者會稍早提到的法案，其實很多都是他與同事早已在立法院提出的，包括兩岸條例、國安法、外患罪、經濟間諜規範、退將管制、身份證撤銷到資通安全管理法等，都已經躺在立法院了。

    沈伯洋認為，從記者會來看，未來會有更多行政院版本提出，這是多年來的期待。然而，他也直言憂心，「只是現在最大的問題是，我的法案已經被擋了N次，可以想像其他的法案應該也會有一樣的問題......」

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