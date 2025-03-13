客家電視台送學生入狼口？陳培瑜籲文化部設「不適任人才資料庫」

人本教育基金會今（13日）協同民進黨立委舉行記者會指出，戲曲學院狼師李菄峻被爆出長年性侵學生後，卻仍參與客家電視台節目編排，甚至讓學院學生在不知情下前往其住處排練。（范雲辦公室提供）

2025/03/13 15:13

〔記者李文馨／台北報導〕人本教育基金會今（13日）協同多名民進黨立委舉行記者會指出，戲曲學院狼師李菄峻（原名李文勳）被爆出長年性侵學生後，於2024年3月遭終身解聘，卻仍參與客家電視台節目編排，甚至讓戲曲學院學生在不知情下前往其住處排練。對此，立委陳培瑜呼籲，文化部應成立文化藝術產業「不適任人才資料庫」，避免性平事件的加害者持續在業界暢行無阻。

人本教育基金會馮喬蘭說明，客家電視台新春特別節目委託戲曲學院退休教師劉光桐擔任導演，他不僅找來狼師李菄峻協助，還邀戲曲學院學生參與排練。她說，校方訪談受邀排演的學生時，有學生表示，當時並不知道排練地點是李菄峻的住家，直到抵達現場才發現，並聯想到學校先前的性平事件，因此在排演過程中感到極度害怕。

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馮喬蘭也提到，法規雖明定性侵學生的行為人未來無法到任何一所學校任職，但在表演藝術學校有一個特性，因為老師通常在業界也有實力或名望，因此性侵學生的行為人，就算沒辦法繼續在學校任職，也有機會透過演出機會掌握學生。

立委陳培瑜表示，有鑒於文化藝術產業的權力結構掌握在少數人手中，導致性平事件的受害者害怕失去工作機會和舞台，因而不願站出來發聲，擔憂會被封殺或影響職涯發展，文化部應成立文化藝術產業「不適任人才資料庫」，避免性平事件的加害者持續在業界暢行無阻。

陳培瑜指出，許多文化藝術產業的性平事件的被害者都遭遇求助無門的狀況，先前也有許多團體提出地方政府應「統一申訴單位」的訴求，儘管先前「性別工作平等法」修正時他擔憂地方政府量能不足，但未來若「財政收支劃分法」公告施行後，期望可以問責於地方政府提供更多性平事件的求助管道。

立委范雲則提出3個制度改革訴求，第一，公廣集團或由國家政府出資之媒體、藝文產業，以及受獎補助之工作及演出團隊成員，如經查有情節重大性平案件屬實，應被追回補助款項及不得補助。第二，文化部部長信箱應設置#metoo被害人專區，說明文化部對於藝文界#metoo困境的理解，以及協助被害人之流程與保密原則，使被害人能更安心求助。

范雲也說，她接下來將會推動在「兒童及少年福利與權益保障法」的修法中加入「兒少工作證制度」，包括文化產業或教育工作等會接觸到孩子的工作者，都必須主動提出未曾有性別案件的證明，才能真正確保加害人不能再透過工作接觸兒少。

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