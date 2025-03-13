剷除黑芯二階連署啟動 志工1對1提醒書寫正確

「剷除黑芯」二階連署開始，志工仔細提醒民眾書資料正確填寫。（記者何玉華攝）

2025/03/13 14:39

〔記者何玉華／台北報導〕全台大罷免進入第二階段連署，「剷除黑芯」信義南松山罷免團隊今（13）天在3個連署點展開，為了避免連署寫錯字等錯誤，志工幾乎1對1教學，指導前來連署的民眾比對著身分證上的資料，仔細地完成連署書填寫。

「剷除黑芯」今天上午在通化街夜市附近的嘉興街149號、以及中崙市場旁的八德路安段80號進行連署，傍晚5點到晚上8點在虎林街120巷156號，雖然一早大雨磅礡，仍陸續有民眾前往站點連署，嘉興街149號初估約有3、40份，還有不少民眾都要帶回去寫。

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由於連署書資料填寫有規範，寫錯就作廢，志工幾乎都是1對1教學，提醒民眾依著範本、看著身分證資料仔細填寫，一名利用中午休息來填寫的民眾連寫了4張終於寫正確；志工表示，很多人容易寫錯，有製作常見錯誤提醒，例如寫簡體字、蓋手印、超出格線都不行，還有草字頭的寫法也要注意。

志工提醒，連署姓名、身分證字號必須正楷填寫在格線內、出生年月要寫民國年，最常被寫錯的則是數字，幾樓幾段必須用中文數字小寫，不能寫阿拉伯數字，若平常習慣草寫名字的民眾，可得注意務必要寫正楷。

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