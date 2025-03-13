中配網紅亞亞被廢居留許可 葉耀元：宣揚武統並不是言論自由的範疇

中國籍配偶劉振亞利用經營的社群帳號「亞亞在台灣」鼓吹武統，被移民署廢止依親居留許可，。（圖擷自YouTube 亞亞在台灣頻道）

2025/03/13 15:56

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國籍配偶劉振亞利用經營的社群帳號「亞亞在台灣」鼓吹武統，被移民署廢止依親居留許可，然國民黨立法院黨團書記長王鴻薇回應卻聲援是中配言論自由，對此美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元今日表示，宣揚武統本身並不是言論自由的範疇，因言論自由本身並不包括破壞以及傷害自己的國家的行為與意圖。

葉耀元今於「葉教授的國際事務學院」臉書粉專發文提及，道理很簡單，管你是民主國家還是獨裁國家，如果你言論的最終目的是要去消滅掉自己國家的存在，那國家作為保護自己的一個主體，自然不能允許這種反體制的自由存在，更何況是要聯同另一個政權來破壞我們的民主制度與社會。

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葉耀元指出，接著就會有人反問「那宣揚台獨是不是也不是言論自由？」問題來了，坊間的台獨論述多數都不是要用暴力革命的方式來破壞現有主權國家的框架，且甚至有部分民眾認為「中華民國台灣」也是一個台獨的形式。每個人都有自己心中的想法，但不管是台派或是獨派，目前都沒有人要消滅我們民主的現狀。

葉耀元說明，再來就講到言論自由的局限性。基本上這個世界上本來就沒有絕對的自由，因為國家的存在就是在限縮你完全自由的權力。然因為完全的個人自由只會在弱肉強食的叢林社會中存在，而為避免這種狀況，我們仍然需要有政府作基本的管理。

「民主與獨裁之間的差異，就在於他們對於什麼言論與想法會破壞國家的主權，以及是否有相對應的法律去限制言論自由的天花板。」葉耀元強調，民主國家讓你可以批判政府，藉此達到全民監督的效果；而獨裁國家則是不希望任何批判的聲音出現，以免「星火燎原」。民主國家的法律清楚定義出什麼話講了會出事；而獨裁國家就算有法律，很多時候也是用人治的方式去判斷「什麼話能說、什麼話不能說」。

葉耀元坦言，「搞懂這些事，就不會像『某些』名嘴一樣說什麼「武統也是言論自由」這種鬼話了。講白了，請問台灣人有多少人支持武統？這個世界上有多少人會支持敵國武力侵犯你的呢？」

PO文曝光後，許多網友紛紛留言表達不同看法，有人說「她如果在蘇俄、印度、菲律賓說同樣的話，下場大概不只是驅逐出境吧！」、「宣揚統一是一回事，宣揚武統是另外一回事，宣揚讓敵國來武力統一本國又是另外一回事」、「恐嚇武統可不是言論自由」。

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