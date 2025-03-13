中國公務船「延平2號」闖金門水域企圖水下探測 海巡艇即時驅離

海巡署金馬澎分署偵獲中國「延平2號」公務船闖入我國限制水域，並投放探測儀器。（金門海巡隊提供）

2025/03/13 15:08

〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署金馬澎分署表示，昨天偵獲中國「延平2號」公務船於金門南方東碇島西北方2.6浬，闖入我國限制水域，且投放探測器，不排除該船假借科研之名遂行熟悉戰場環境之實，疑有戰略意圖，海巡署立即調派線上巡防趕往現場廣播驅離。

海巡署表示，12日下午1點左右，雷達偵獲中國「延平2號」公務船越界闖入我國限制水域，大約3點左右，海巡署於驅離「延」船時，發現該船投放探測儀器下水，疑似進行水下探測作業，我方巡防艇隨即展開蒐證廣播並要求「延」船立即收回儀器；「延」船回覆配合停止活動、將儀器回收；接近四點時，海巡署2艘巡防艇將「延」船驅離至東碇島東南方3浬限制水域外。

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海巡署強調，中國科研船進入我方限制水域進行水下探測作業，不純粹是科學研究目的，不排除具有戰略意圖，針對海底地質、地形及水文調查等項目進行蒐集，有假借科研之名，遂行熟悉戰場環境之實，以供未來作戰部署的參考。

海巡署表示，嚴正譴責中國以科研船、調查船襲擾我國水域，海巡艦艇將全天候守護我國海域，嚴密監控中國公務船動態，遇案強勢驅離，全力捍衛國家主權，確保我國海洋權益。

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