軍人手機位置可疑遠端「抹除」資料？國防部承諾研擬可行性

立委沈伯洋倡議軍人手機定位若在中國，應有遠端抹除資料的功能。（資料照）

2025/03/13 15:32

〔記者方瑋立／台北報導〕現已退役的陸軍137旅士兵手機於2023年手機遭竊，後疑似被賣到對岸，相關資訊在中國社群瘋傳。立委沈伯洋、林楚茵今（13）在委員會關切此事，國防部承諾會研擬手機遠端資料抹除（data wipe）可行性。

網傳有中國人士購入二手手機，發現「上一個機主是海對面」的台灣國軍，同時附上多張照片，可見MDM管制系統上斗大的137旅字樣，以及LINE上的各種聊天群組和內容、官兵姓名、大合照相片、八軍團聯絡資訊等。

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沈伯洋質詢時關切，國軍MDM機制主要是讓手機無法拍照，但仍有文字描述留存的問題，未來是否有可能使用遠端wipe（抹除資料）的功能，一旦研判手機位置在中國就執行？

國防部通信電子資訊參謀次長室（聯6）次長鄧恩憐中將答詢表示，從遠端監控的方式皆有努力來做，事實上本來就24小時監控網路上的內容，沈的提議會回去努力看看。

鄧恩憐說明，若是上雲端的內容，已經有現行機制防止，但在本機上如何實施，會跟外界交流，研擬最好的方法執行。

針對林楚茵詢問此案是否涉及軍事機密，國防部未來有沒有相關SOP？國防部長顧立雄回應，該手機確實是吳姓士兵退伍前遺失，但手機內裝有MDM，限制拍攝錄影、藍牙定位等功能，網傳照片也皆經單位核定可公開，未涉洩密。

不過，林楚茵提醒，該案件雖屬單純個案，但是否有其他可能性，國防部仍須留意，MDM系統有效阻卻機密洩漏，對於軍中保防非常有幫助，但除器材設備採購外，更需要後續更新或維運。

民進黨立委林楚茵。（林楚茵辦公室提供）

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