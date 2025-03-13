東施效顰？民眾黨啟動「人民要當家」宣講 談總預算議題

民眾黨副秘書長許甫。（民眾黨提供）

2025/03/13 15:52

〔記者林哲遠／台北報導〕今年度中央政府總預算覆議案昨在立法院遭藍白封殺，民進黨秘書長林右昌今親自召開記者會，宣布啟動「人民是頭家」政策宣講會，向國人說明國家重大建設、以及總預算窒礙難行之處。與此同時，民眾黨則宣布要展開「人民要當家」宣講，第一站將在3月23日於新北市板橋舉行，宣講內容包含總預算、職場勞權、能源議題、詐騙橫行等。

針對民進黨宣布要下鄉政策宣講，民眾黨副秘書長許甫舉抨擊，民進黨用行政資源下鄉，罷免監督在野黨立委是史上頭一遭，林右昌說下鄉跟大罷免無關，但柯建銘卻說是「互為表裏」，這種唱雙簧的拙劣表演，人民無法買單；再來，政府一邊哭窮說買不起衛生紙、請不起手語老師，卻有錢搭舞台、租遊覽車，這是沒有錢嗎？

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許甫再批，政府各部會的預算都是增加幾億、幾十億、幾百億，結果經濟部長還搞不清楚自己部會預算到底增加了多少，人人顧著哭窮喊窮；再者，民進黨說表決可以輸，論述不能輸，可是現在是表決不認輸，卓榮泰已經五提覆議5次失敗，是史無前例的行政院長，卻不負責任不下台，還要透過釋憲、透過發動罷免，製造社會的動盪，真是非常諷刺。

民眾黨發言人吳怡萱也說，民進黨今早記者會內容空洞、造謠依舊，給了這麼多錢竟然還沒有辦法執政，所以民眾黨也有相對應的行動，既然民進黨要挾行政資源下鄉做宣講，那民眾黨就要全民一起來問政，全民一起來撥亂反正。

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